A1-Junioren gehen in Aiglsbach unter

6:0-Schlappe gegen effektive Holledauer --- Nicht mehr wiederzuerkennen waren die A1-Junioren im Vergleich zu den vorhergehenden Spielen bei der (SG) TV Aiglsbach. Das Trainergespann Achim Lauerer / John Mayerhofer konnte der Vorstellung seines Teams nichts Positives abgewinnen, auch wenn die Niederlage deutlich zu hoch ausgefallen ist. Die Gastgeber zeigten sich bei der Verwertung der Torchancen sehr effektiv, während die Gäste vom Alu-Pech und einem guten einheimischen Torhüter ausgebremst wurden. Viermal stand das Torgebälk einem Treffer im Wege und genauso oft kamen die Stürmer - alleine auf den Schlussmann zulaufend - nicht an diesem vorbei.

Nun gilt es, dieses Debakel schnellstens abzuhaken und sich am Samstag, 11. Oktober, 15.30 Uhr, gegen die (SG) SV Saal ganz anders zu präsentieren, um den Dreier im Waldstadion zu behalten.

(SG) TSV Langquaid : Dominik Eder - Julian Reichl, Tobias Resch, Tizian Lauerer, Philipp Mayerhofer (C), Joshua Ruth, Andreas Marklstorfer, Tim Schultes, Korbinian Köglmeier, Maximilian Stieber, Sebastian Buchner; Bastian Blenke (13.), Linus Lauerer (35.), Layth Masaoud (25.), Daniel Rieger (13.) - Trainer: John Mayerhofer - Trainer: Achim Lauerer

Schiedsrichter: Helmuth Bäumler (TSV Neustadt) - Zuschauer: 50