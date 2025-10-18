A1-Junioren der (SG) TSV Langquaid überraschen mit 5:1-Auswärtssieg

Unerwartet deutlicher 5:1-Erfolg bei der SG Mallersdorf-Grafentraubach - Nicht viel sprach im Vorfeld für einen Erfolg der (SG) TSV Langquaid, denn die letzte 2:3-Heimniederlage - nach einer mäßigen Vorstellung - gegen die (SG) SV Saal und auch das 0:5-Pokal-Aus gegen die Mallersdorfer im September weckten nicht unbedingt große Hoffnungen für diese Begegnung. Und auch der Start missriet, denn die Gäste wurden kalt erwischt und der machtlose Dominik Eder musste das Leder bereits nach acht Minuten aus dem Netz holen. Dann ging jedoch ein Ruck durch die Elf und elf Minuten später markierte Korbinian Köglmeier, der im Torraum am schnellsten reagierte, den 1:1-Ausgleich. Die Abwehr, eher das Sorgenkind in den letzten Partien, zeigte sich diszipliniert und stabil und fing viele lange Bälle ab. Die einsatzfreudigen Daniel Rieger (24.) und Maxi Stieber (36.) erhöhten bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Bastian Mayer (Bayerbach) auf 3:1.

Nach dem Wechsel nahm der schnelle vierte Treffer durch Linus Lauerer (49.) den Gastgebern Elan und Zuversicht, so dass bei den Lauerer-/Mayerhofer-Schützlingen das Selbstvertrauen von Minute zu Minute wuchs und zu einigen Groß-Chancen führte. Eine davon nutzte Luka Vukovic in der 78. Minute, als er einen weiten Einwurf von Kapitän Philipp Mayerhofer zum 5:1-Endstand verwertete.

Nun erscheint am Samstag, 25. Oktober, um 11.30 Uhr mit der (SG) SV Oberhatzkofen das derzeitige Top-Team der Kreisliga Donau-Laaber im Waldstadion, dem Julian Reichl, Tim Schultes & Co. Paroli bieten wollen.