A1-Junioren der (SG) TSV Langquaid erkämpfen Heimsieg

von Martin Zeilhofer · Heute, 14:18 Uhr · 0 Leser

von Martin Zeilhofer · Heute, 14:18 Uhr · 0 Leser

SG Ihrlerstein / SC Kelheim / Essing

SG Ihrlerstein / SC Kelheim / Essing SG Ihrlerstein

SG Langquaid / Adlhausen / Herrngiersdo / Niederleiern

SG Langquaid / Adlhausen / Herrngiersdo / Niederleiern SG Langquaid

2:1-Erfolg über die (SG) SV Ihrlerstein ----- Mit einem hart erkämpften Heimsieg eröffneten die A1-Junioren die Frühjahrsrunde in der Kreisliga Donau-Laaber. Auch wenn das Trainergespann Achim Lauerer/John Mayerhofer nicht auf alle Spieler zurückgreifen konnte, hatten sie für das Flutlichtspiel auf Platz 2 des Waldstadions ein starkes Team zur Verfügung. In Führung gingen allerdings die Gäste, die ohne Ersatzspieler angereist waren, mit einem Strafstoß in der 13. Minute, den Schiedsrichter Matthias Schindlbeck (TSV Ergoldsbach) verhängt hatte. Bereits fünf Minuten später hatte Maximilian Stummer den 1:1-Ausgleich hergestellt. Bald nach Wiederanpfiff sorgte Linus Lauerer für den Siegtreffer, der die Laabertaler - übrigens ihr erster Heimsieg - vom achten auf den sechsten Rang springen ließ.

Jetzt gilt es am Freitag, 10. April, 19.00 Uhr, gegen die (SG) Schierling/Eggmühl nachzulegen. Die Partie wird im Schierlinger Laberstadion ausgetragen.

(SG) TSV Langquaid: Dominik Eder - Julian Reichl, Tobias Resch (68. Raphael Pernpaintner), Tizian Lauerer, Philipp Mayerhofer (C), Daniel Rieger, Maximilian Stummer, Tim Schultes (37. Linus Lauerer), Korbinian Köglmeier (37. Layth Masaoud), Maximilian Stieber, Sebastian Buchner (45. Yazan Alhamdo) - Trainer: John Mayerhofer - Trainer: Achim Lauerer



