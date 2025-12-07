A- und B-Liga: Sensbachtal verpasst Platz zwei, Sandbach II siegt

ODENWALDKREIS. Es haben nur wenige Momente gefehlt: Erst in der siebten Minute der Nachspielzeit kassierte der TSV Sensbachtal im einzigen A-Liga-Spiel des Sonntags gegen die FSV Erbach den Ausgleich zum 2:2 und verpasste damit den Sprung auf Rang zwei. Auch in der B-Liga wurde nur einmal gespielt. Alle anderen Partien wurden abgesagt – unter anderem der Vergleich zwischen Schlusslicht Türkiyemspor Breuberg und Herbstmeister SG Sandbach. Bereits am Mittwoch war Breuberg in Reichelsheim dagegen böse unter die Räder gekommen.
A-Liga: KSV Reichelsheim – Türkiyemspor Breuberg 7:2 (5:0). Breuberg ließ dem KSV von Beginn an zu große Räume, die dieser wiederum konsequent nutzte: Esref Bayik (3.) und ein Eigentor von Tolga Chasan Oglu (7.) bescherten den Platzherren eine schnelle Führung. Ein Dreierpack von Thomas Denzel (12., 22., 37.) unterstrich die Überlegenheit der Gastgeber. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Noah Bechtel (47.) auf 6:0. Zumindest in der zweiten Hälfte gelang es Türk aber, sich einige Male vom Dauerdruck zu befreien. Ismet Chasan Oglu (48.) und Suphi Yilan (74.) verkürzten auf 2:6. Den Schlusspunkt setzte durch Leon Kaffenberger (87.) aber wieder der klar überlegene Gastgeber.
Die Platzherren fanden gut in die Partie, waren die aktivere Mannschaft. Völlig überraschend fiel das 0:1 durch FSV-Neuzugang Giuseppe Burgio (6.). Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. Colin Karmowski rettete die Gastgeber einige Male und verhinderte einen klareren Rückstand. Nach der Pause waren es Marcel Baumann (75.) und Dino Topolovic (80.), die innerhalb von nur fünf Minuten das Spiel drehten. Dramatik pur dann am Ende: Fahrettin Aytekin glich in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 aus.
Kreisliga B
Wie Heiko Taute von TSG mitteilte, erkämpfte sich Steinbach klare Feldvorteile in der ersten Hälfte. Der Aufsteiger blieb aber glücklos. In Durchgang zwei kam der Gast besser ins Spiel und ging durch Kiran Hofmann (67.) in Führung. Daraufhin verstärkten die Gastgeber den Druck, drängten vehement auf den Ausgleich. Nur belohnt wurde die TSG II für ihr Engagement nicht. Im Gegenteil: In der 82. Minute fuhr Sandbach einen Konter und kam durch einen fulminanten Distanzschuss von Siegfried Eisele zum 2:0.