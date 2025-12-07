In den Odenwälder Kreisligen A und B fanden am Wochenende nur zwei Partien statt (Archiv). Foto: Joaquim Ferreira

A- und B-Liga: Sensbachtal verpasst Platz zwei, Sandbach II siegt In den Kreisligen fallen die meisten Klassen aus +++ Reichelsheimer Kantersieg Verlinkte Inhalte Kreisliga A Odenwald Kreisliga B Odenwald Sensbachtal Reichelsheim Breuberg + 3 weitere

ODENWALDKREIS. Es haben nur wenige Momente gefehlt: Erst in der siebten Minute der Nachspielzeit kassierte der TSV Sensbachtal im einzigen A-Liga-Spiel des Sonntags gegen die FSV Erbach den Ausgleich zum 2:2 und verpasste damit den Sprung auf Rang zwei. Auch in der B-Liga wurde nur einmal gespielt. Alle anderen Partien wurden abgesagt – unter anderem der Vergleich zwischen Schlusslicht Türkiyemspor Breuberg und Herbstmeister SG Sandbach. Bereits am Mittwoch war Breuberg in Reichelsheim dagegen böse unter die Räder gekommen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.

A-Liga: KSV Reichelsheim – Türkiyemspor Breuberg 7:2 (5:0). Breuberg ließ dem KSV von Beginn an zu große Räume, die dieser wiederum konsequent nutzte: Esref Bayik (3.) und ein Eigentor von Tolga Chasan Oglu (7.) bescherten den Platzherren eine schnelle Führung. Ein Dreierpack von Thomas Denzel (12., 22., 37.) unterstrich die Überlegenheit der Gastgeber. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Noah Bechtel (47.) auf 6:0. Zumindest in der zweiten Hälfte gelang es Türk aber, sich einige Male vom Dauerdruck zu befreien. Ismet Chasan Oglu (48.) und Suphi Yilan (74.) verkürzten auf 2:6. Den Schlusspunkt setzte durch Leon Kaffenberger (87.) aber wieder der klar überlegene Gastgeber. Heute, 14:00 Uhr TSV Sensbachtal Sensbachtal FSV Erbach FSV Erbach 2 2 Abpfiff

Die Platzherren fanden gut in die Partie, waren die aktivere Mannschaft. Völlig überraschend fiel das 0:1 durch FSV-Neuzugang Giuseppe Burgio (6.). Danach entwickelte sich ein offenes Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. Colin Karmowski rettete die Gastgeber einige Male und verhinderte einen klareren Rückstand. Nach der Pause waren es Marcel Baumann (75.) und Dino Topolovic (80.), die innerhalb von nur fünf Minuten das Spiel drehten. Dramatik pur dann am Ende: Fahrettin Aytekin glich in der siebten Minute der Nachspielzeit zum 2:2 aus. Kreisliga B