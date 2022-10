A U S W Ä R T S S I E G!

Doch wir hatten nicht genug in der 4 Spielminute war es wieder Tunc der zum 2:0 traf. Nach diesen Treffern ließen wir ein wenig nach und hatten viele individuelle Fehler drin. Tunc wollte unbedingt seinen Hattrick schnüren und dies gelang ihm in der 34 Minute, nach einer super Flanke von Daniel Blum. Nach der Halbzeit haben wir unser Spiel eingestellt und ließen Wesuwe über 25 Minuten das Spiel machen. Durch eine starke Defensive Leistung konnte aber die 0 über 90 Min gehalten werden. Am Ende erhielten wir noch einen Elfmeter der den Viererpack von Tunc bescherte. Klasse Moral gezeigt und die Aufgabe erledigt. Jetzt erwartet wir am Montag den Spitzenreiter aus Wesuwe!