A-Lizenz für den Roten Hügel

Vorfreude auf die neue Saison: Andreas Kittner und Nick Schubert bei guten Gesprächen im Paradiespark. – Foto: © Hendrik Penzel

Zur neuen Saison verstärkt ein Inhaber der A-Lizenz den Verein und bringt dabei wertvolle Erfahrungen aus seiner langjährigen Tätigkeit im Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena mit. Gerade mit Blick auf die außergewöhnlich junge Mannschaft verspricht sich der FC Thüringen Weida von dieser Verpflichtung einen großen Mehrwert. Die umfassende Expertise in der Ausbildung soll dabei helfen, das Potenzial der Spieler gezielt zu fördern und die Mannschaft auf ihrem gemeinsamen Weg nachhaltig weiterzuentwickeln.

Mit großer Vorfreude blickt Andreas Kittner nun auf seine neue Aufgabe auf dem Roten Hügel: „Ich freue mich sehr auf dieses neue Kapitel und die spannende Herausforderung, die ich gemeinsam mit dem Trainerteam beim FC Thüringen Weida angehen werde. Mein besonderer Dank gilt Trainerkollege Peter Dauel sowie Präsident Nick Schubert, die mich mit ihren Vorstellungen und der Perspektive des Vereins von diesem Projekt überzeugt haben. In Weida erwarten mich hervorragende Rahmenbedingungen sowie eine hungrige, ambitionierte Mannschaft, mit der ich die kommenden Aufgaben erfolgreich gestalten möchte.“

Ab der kommenden Saison wird Andreas Kittner das Trainerteam des FC Thüringen Weida verstärken und Cheftrainer Peter Dauel an der Seitenlinie unterstützen. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Spieler und Trainer bringt der Inhaber der A-Lizenz umfangreiche fachliche Kompetenz mit und soll insbesondere die Entwicklung der jungen Mannschaft entscheidend mitprägen. Als aktiver Fußballer lief Kittner unter anderem für den SV Jenaer Glaswerk sowie über mehr als ein Jahrzehnt für FSV Grün-Weiß Stadtroda auf. Dort war er Teil einer erfolgreichen Mannschaft, die ebenfalls in der Thüringenliga an den Start ging. Auch an der Seitenlinie sammelte er über viele Jahre wertvolle Erfahrungen. Nach seiner Tätigkeit im Nachwuchsleistungszentrum des FC Carl Zeiss Jena führte ihn sein Weg in den Herrenbereich, wo er unter anderem beim SV Eisenberg, dem SV Schott Jena und FSV Grün-Weiß Stadtroda als Trainer tätig war.

Mit der Verpflichtung von Andreas Kittner konnten die Verantwortlichen zugleich den Wunschkandidaten von Cheftrainer Peter Dauel für die Position des Co-Trainers gewinnen. Dauel hatte den Kontakt hergestellt und sich frühzeitig für eine Zusammenarbeit ausgesprochen. Mit einer breiten aufgestellten Trainerbank möchte der FC Thüringen Weida die bevorstehende Saison angehen und die tägliche Arbeit mit der jungen Mannschaft auf mehrere Schultern verteilen.

Insbesondere Peter Dauel verfolgt dabei ein klares Konzept in der Aufgabenverteilung innerhalb des Trainerteams und freut sich über die zusätzliche fachliche Qualität an seiner Seite: „Schon in den ersten Gesprächen mit Nick habe ich den Wunsch geäußert, unser Trainerteam personell zu erweitern und damit auch qualitativ weiterzuentwickeln. Wir verfügen über eine fußballerisch herausragende Mannschaft und rund um eine Trainingswoche gibt es unzählige Aufgaben. Gerade im Trainingsbetrieb sind zusätzliche kompetente Augen und neue Impulse ein großer Gewinn. Als ich die Idee ins Spiel brachte, Kitte für diese Aufgabe zu begeistern, waren Nick und ich uns schnell einig, dass wir diesen Versuch unbedingt unternehmen sollten. Nach vielen guten Gesprächen ist es uns schließlich gelungen, ihn für unseren gemeinsamen Weg zu gewinnen. Kitte kenne und schätze ich seit vielen Jahren. Seine fachliche Kompetenz, seine Erfahrung und vor allem seine menschliche Art werden unsere tägliche Arbeit enorm bereichern. Umso mehr freue ich mich darauf, künftig mit einem vertrauten und außergewöhnlich starken Kollegen zusammenarbeiten zu dürfen.“

Kai Schumann bleibt dem FC Thüringen Weida erhalten

Lange Zeit war die Zukunft von Kai Schumann offen. Nach seiner schweren Verletzung spielte der 37-Jährige mit dem Gedanken, selbst noch einmal die Fußballschuhe zu schnüren und sich SV Blau-Weiß Niederpöllnitz anzuschließen. Nach intensiven Gesprächen und einer abschließenden medizinischen Rücksprache entschied er sich jedoch gegen eine Rückkehr auf den Platz. Stattdessen bleibt Schumann dem FC Thüringen Weida erhalten und wird den eingeschlagenen Weg des Vereins weiterhin begleiten.

Für Vereinspräsident Nick Schubert ist dies eine Personalentscheidung von großer Bedeutung: „Kai hatte uns ursprünglich mitgeteilt, dass er gemeinsam mit Hendrik Penzel aufhören möchte, weil er für seine Zukunft im Fußball noch andere Pläne hatte. Das haben wir selbstverständlich respektiert. Umso mehr hat es uns gefreut, als er nach der medizinischen Rücksprache noch einmal das Gespräch mit uns gesucht und gefragt hat, ob eine weitere Zusammenarbeit möglich wäre. Für uns stand die Antwort schnell fest. Kai ist eine der größten Identifikationsfiguren unseres Vereins. Mit den viertmeisten Einsätzen in der Vereinsgeschichte hat er den FC Thüringen Weida über viele Jahre geprägt und sich außergewöhnliche Verdienste erworben. Eine Persönlichkeit mit dieser Erfahrung, dieser Vereinstreue und diesem Ansehen lässt man nicht einfach ziehen. Gerade in einer Mannschaft, die sich in einem Umbruch befindet, ist seine Rolle von unschätzbarem Wert. Er wird Peter Dauel und Andreas Kittner in vielen Bereichen unterstützen, kennt die Strukturen des Vereins wie kaum ein anderer und genießt innerhalb der Mannschaft ein außerordentlich hohes Ansehen. Ebenso möchte ich mich bei seiner Frau Carolin bedanken, die an den Spieltagen seit Jahren mit großem Engagement unterstützt und immer dort anpackt, wo Hilfe benötigt wird. Es freut mich sehr, dass beide diesen Weg mit uns weitergehen und den Umbruch beim FC Thüringen Weida aktiv mitgestalten.“