A-Ligist verstärkt sich mit Regionalligaspieler und 2 Trainerwechsel

– Foto: Siegfried Rebhan

Der Tabellendritte der Kreisliga A2 Bodensee verstärkt sich mit dem Mittelfeldspieler Oktay Leyla. Der 28-jährige hatte Anfang Dezember 2025 seinen Vertrag beim FC Memmingen (Regionalliga Bayern) aufgelöst, er spielte dort seit der Saison 24/25. In der laufenden Saison kam er zu vier Einsätzen in der Regionalliga und bestritt sieben Spieler für die zweite Mannschaft in der Landesliga Südwest. Leyla spielte zuvor unter anderem auch beim FC Wangen, FV Illertissen und beim 1. FC Nürnberg II. In der Jugend war er für den FC Heidenheim und den FV Ravensburg aktiv.

Ein weiterer hochkarätiger Neuzugang ist Mittelfeldspieler Fabio Di Modugno (28), der zuletzt für den FC Rot-Weiß Salem in der Verbandsliga Südbaden spielte. Di Modugno war schon in der Saison 16/17 für Lindau aktiv.



Zudem hört Trainer Srdan Gemaljevic (65) auf, der Interimstrainer wechselt in den Jugendbereich der SpVgg. Neuer Spielertrainer ist Kaan Basar (32), der zuvor schon Co-Trainer war und seit Beginn dieser Saison bei Lindau spielt (er kam vom Landesligisten FV Weiler). In der laufenden Spielzeit erzielte der Mittelfeldspieler schon 15 Tore in 16 Spielen und kommt auf neun Vorlagen.



Damit geht der SpVgg Lindau mit nur drei Punkten Rückstand auf den Tabellenführer FC Isny in die Rückrunde.





+++

SV Jungingen



Folgendes wurde auf FuPa eingetragen:



Der SV Jungingen trennt sich zum Ende dieser Saison von seinem Trainerduo Marco Kogler (40) und Tobias Häderer (48). Kogler coachte den Bezirksligisten seit der Saison 23/24 , Häderer war schon seit der Saison 18/19 als Trainer und Co-Trainer für den SVJ aktiv. Jugingen belegt aktuell mit 16 Punkten den 12. Platz in der Bezirksliga Donau/Iller.





+++





+++