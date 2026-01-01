Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Das ist Johnny Schmidt. – Foto: MD
A-Ligist Türkgücü Ratingen rüstet im Angriff noch einmal nach
Türkgücü Ratingen verstärkt sich mit Johnny Schmidt von Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf.
A-Ligist Türkgücü Ratingen, derzeit auf Platz vier überwinternd, hat mit Johnny Schmidt einen weiteren Stürmer verpflichtet.
Er kommt vom Liga-Konkurrenten Schwarz-Weiß 06, bestritt aber in der Hinrunde nur ein Spiel. In der Vorsaison traf er für die Oberbilker in 31 Einsätzen 16 Mal. Der ASV Tiefenbroich, Tabellenvierzehnter, geht unterdessen mit unverändertem Kader in die Rückrunde, in der jetzt knallharter Abstiegskampf ansteht. Rot-Weiß Lintorf, Vorletzter in dieser Kreisliga A, muss derweil zwei Rücktritte verkraften. Niklas Roeszies, 29 Jahre alt, ist nicht mehr dabei – ebenso wie auch Gowtham Kugathasan (34).