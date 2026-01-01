A-Ligist Türkgücü Ratingen rüstet im Angriff noch einmal nach

Er kommt vom Liga-Konkurrenten Schwarz-Weiß 06, bestritt aber in der Hinrunde nur ein Spiel. In der Vorsaison traf er für die Oberbilker in 31 Einsätzen 16 Mal. Der ASV Tiefenbroich, Tabellenvierzehnter, geht unterdessen mit unverändertem Kader in die Rückrunde, in der jetzt knallharter Abstiegskampf ansteht. Rot-Weiß Lintorf, Vorletzter in dieser Kreisliga A, muss derweil zwei Rücktritte verkraften. Niklas Roeszies, 29 Jahre alt, ist nicht mehr dabei – ebenso wie auch Gowtham Kugathasan (34).