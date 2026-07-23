A-Ligist TSV Hambach peilt einstelligen Tabellenplatz an

Auf Nicolas Fetsch (links) war beim TSV Hambach in der abgelaufenen Saison Verlass. Der Mittelfeldspieler steuerte 16 Treffer zum Klassenerhalt in der A-Liga bei. – Foto: Dagmar Jährling

Hambach. Es war eine komplizierte Saison 2025/26 für den A-Ligisten TSV Hambach. Der Abstiegskampf stand im Prinzip von Spieltag eins an auf der Tagesordnung, zumal die Mannschaft aus dem Heppenheimer Stadtteil wegen fehlender Schiedsrichter noch mit einem Punktabzug bestraft wurde. Nach sechs Spieltagen hatte der TSV somit gerade einmal drei Punkte auf dem Konto. Ende November, der 18. Spieltag war absolviert, die Winterpause stand an, rangierten die Hambacher mit zwölf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.

Anspruch und Wirklichkeit: Mit dem Ziel in die Saison gestartet, beständiger zu spielen und die Schwankungen der Spielzeit zuvor abzustellen, wurde schnell klar: Einfach wird es auch in der Saison 2025/26 nicht für die Mannschaft des damaligen Trainers Marco John. "Natürlich können wir mit dem gesamten Saisonverlauf nicht zufrieden sein. Hinten raus sind wir aber froh, dass wir die Klasse dann doch gehalten haben", betont Christopher Becker, der den TSV Hambach seit Anfang Mai trainiert und die Nachfolge von Andreas Davidowicz antrat, der wiederum auf Marco John gefolgt war. John hatte Ende März seinen Rücktritt erklärt. "Eigentlich war es der Plan, dass ich die Mannschaft zur neuen Spielzeit 2026/27 übernehme. Nachdem Andreas aber vorzeitig sein Amt zur Verfügung stellte, ging alles ein bisschen schneller", erklärt Becker, der trotz der unruhigen Situation mit zwei Trainerwechseln innerhalb weniger Wochen doch eine Mannschaft sah, die sich mit den Gegebenheiten arrangierte.

Was war gut? Trotz der Trainerwechsel und der sportlich angespannten Situation über fast eine gesamte Saison hinweg sei die Mannschaft weiter sehr geschlossen aufgetreten, lobt Becker, der diese Geschlossenheit als wichtig für den Klassenerhalt erachtete. "Die Mannschaft hat immer mitgezogen und zusammengehalten", freut er sich.