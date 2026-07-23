A-Ligist TSV Hambach peilt einstelligen Tabellenplatz an

Hambach. Es war eine komplizierte Saison 2025/26 für den A-Ligisten TSV Hambach. Der Abstiegskampf stand im Prinzip von Spieltag eins an auf der Tagesordnung, zumal die Mannschaft aus dem Heppenheimer Stadtteil wegen fehlender Schiedsrichter noch mit einem Punktabzug bestraft wurde. Nach sechs Spieltagen hatte der TSV somit gerade einmal drei Punkte auf dem Konto. Ende November, der 18. Spieltag war absolviert, die Winterpause stand an, rangierten die Hambacher mit zwölf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz.
Anspruch und Wirklichkeit: Mit dem Ziel in die Saison gestartet, beständiger zu spielen und die Schwankungen der Spielzeit zuvor abzustellen, wurde schnell klar: Einfach wird es auch in der Saison 2025/26 nicht für die Mannschaft des damaligen Trainers Marco John. "Natürlich können wir mit dem gesamten Saisonverlauf nicht zufrieden sein. Hinten raus sind wir aber froh, dass wir die Klasse dann doch gehalten haben", betont Christopher Becker, der den TSV Hambach seit Anfang Mai trainiert und die Nachfolge von Andreas Davidowicz antrat, der wiederum auf Marco John gefolgt war. John hatte Ende März seinen Rücktritt erklärt. "Eigentlich war es der Plan, dass ich die Mannschaft zur neuen Spielzeit 2026/27 übernehme. Nachdem Andreas aber vorzeitig sein Amt zur Verfügung stellte, ging alles ein bisschen schneller", erklärt Becker, der trotz der unruhigen Situation mit zwei Trainerwechseln innerhalb weniger Wochen doch eine Mannschaft sah, die sich mit den Gegebenheiten arrangierte.
Was war gut? Trotz der Trainerwechsel und der sportlich angespannten Situation über fast eine gesamte Saison hinweg sei die Mannschaft weiter sehr geschlossen aufgetreten, lobt Becker, der diese Geschlossenheit als wichtig für den Klassenerhalt erachtete. "Die Mannschaft hat immer mitgezogen und zusammengehalten", freut er sich.
Was geht besser? Wieder mehr Selbstvertrauen gewinnen, lautet die Zielsetzung des Hambacher Trainers. Im Spielaufbau gelte es, sich zu verbessern, weiß er, wo er in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit ansetzen muss. "Wir arbeiten daran, wieder spielerische Lösungen zu finden und vor allem schneller von hinten herauszuspielen", betont der TSV-Coach, der sich und seine Mannschaft auf einem guten Weg sieht.
Wer kommt? Mit Andreas Mazzeo, der bereits im Winter kam, Philipp Weis (FSV Rimbach) und Sebastian Vetter (SV Laudenbach) stoßen drei externe Zugänge zum TSV Hambach. Hinzu kommt mit Mario Weis ein Spieler aus der eigenen Reserve.
Wer geht? Vor allem der Abgang von Jakob Herberg, der eine studienbedingte Pause einlegt, schmerzt Christopher Becker. "Er hat sich enorm weiterentwickelt und war auf der Linksverteidigerposition ein wichtiger Spieler", sagt der Trainer.
Was geht? Trotz der Erfahrungen aus der vergangenen Spielzeit gehen die Hambacher die neue Spielzeit selbstbewusst an. Einen einstelligen Tabellenplatz wollen sie dann doch erreichen. Und den hält Becker auch für realistisch: "Mit etwas mehr Selbstvertrauen ist einiges möglich. Zudem wäre es hilfreich, wenn wir vom Verletzungspech weitgehend verschont bleiben." Weit davon entfernt waren sie auch in der Ende Mai zu Ende gegangenen Saison nicht. Zwar belegte der TSV mit 30 Punkten nur Tabellenplatz zwölf. Trotzdem waren es gerade einmal drei Punkte Abstand zum Neunten FC Ober-Abtsteinach, nur einen Punkt war der Zehnte Auerbach II entfernt. Die A-Liga insgesamt schätzt Christopher Becker wieder sehr ausgeglichen ein, wenngleich es die eine oder andere Mannschaft gebe, die sich gut verstärkt habe: "Klar, die TG Trösel gehört immer zu den Top-Mannschaften. Ich schätze aber auch den SV Affolterbach und den FC Ober-Abtsteinach ziemlich stark ein." Ob es wieder einer Mannschaft gelinge, sich zeitig abzusetzen, wagt Becker nicht zu prognostizieren. "Ich glaube schon, dass die Mannschaften insgesamt gesehen nicht so weit voneinander entfernt sind. Natürlich bleibt abzuwarten, wie sich die neu dazugekommenen Teams schlagen werden", wirft der Trainer einen Blick voraus.