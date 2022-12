A-Ligist MSV Bonn bedient sich in der Mittelrheinliga - Ayari kommt Kreisliga A Bonn: Der Marokkanische SV Bonn macht im Aufstiegskampf ernst und gibt die erste Winter-Verpflichtung bekannt. Hamza Ayari kommt vom Siegburger SV.

Dass der Marokkanische SV Bonn nichts gegen den Bezirksliga-Aufstieg einzuwenden hätte, ist nichts Neues. Das unterstreicht der Tabellenzweite der Kreisliga A Bonn kurz vor dem Beginn der Winterpause, der auf seinen sozialen Medien von einem "absoluten Kracher" spricht. In Hamza Ayari kehrt ein Spieler zum MSV zurück, der in den letzten Jahren in der Mittelrheinliga im Einsatz war.

Auch dort erarbeitete er sich einen Platz im Team. Neun Mal stand er für den SSV auf dem Platz, vier Mal von Anfang an. Unter anderem eine Rotsperre im September verhinderte mehr Einsätze. Jetzt ist er zurück in Bonn, Trainer Serhat Dogan freut sich auf den Außenbahnspieler: "Hamza ist ein toller Typ mit überragenden Fähigkeiten. Er ist in der Lage in jeder Partie den Unterschied auszumachen. Er passt auch vom Charakter her ideal in unser Teamgefüge. Ich verspreche mir sehr viel von ihm." Schon während Ayaris erster Episode in Bonn trainierte Dogan den Offensivmann.

"Ich möchte in erster Linie wieder viel Spaß am Fußball haben und meinen Teil dazu beitragen, dass wir zukünftig die maximal möglichen Erfolge feiern können", sagt Ayari, für den die Auswahl des Vereins dabei kein Zufall war: "Ich habe den Club aus meiner ersten Zeit in sehr guter Erinnerung und habe den MSV in meiner Abwesenheit immer verfolgt, sodass dieser Verein eine Herzensangelegenheit für mich ist."

Neue offensive Waffe

Der Siegburger SV verliert in Ayari eine offensive Option im Abstiegskampf. Dass beide Vereine sich trotzdem auf einen Wechsel einigen konnten, freut Areen Mansour, den sportlichen Leiter des MSV: "Unser Dank geht in Richtung Siegburger SV, mit denen die Verhandlung zu dieser Personalie auf Basis von gegenseitigem Respekt stattgefunden hat." In Ayari hat die ohnehin schon beste Offensive der Liga eine neue Waffe im Aufstiegskampf. "Es ist toll, dass wir auch für Spieler solchen Formates interessant sind", sagt Mansour.

Restprogramm vor der Pause

Zwei Spiele stehen für den MSV vor der Winterpause noch an, Konkurrent SV Vorgebirge bekommt es in der kommenden Woche mit dem FC Flerzheim zu tun, der immerhin Vierter ist. Ein Sprung an die Spitze während der Pause scheint für den MSV also nicht ausgeschlossen. So oder so, für Ayari kann es gar nicht schnell genug losgehen: "Ich bin absolut heiß auf die Rückrunde und kann es nicht erwarten mit meinen neuen Mannschaftskollegen auf Punktejagd zu gehen."