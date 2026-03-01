A-Ligist meldet sich mit Statement ab und Landesliga-Verlängerung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Der Fußball in Münsingen steht vor einem tiefen Einschnitt. Die TSG Münsingen hat ihre aktive Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus der Kreisliga A1 Alb zurückgezogen. Der Verein reagiert damit auf strukturelle Probleme innerhalb des aktuellen Kaders – und richtet den Blick zugleich auf einen vollständigen Neustart.
Als Hauptgründe nennt die Abteilungsleitung eine dauerhaft geringe Trainingsbeteiligung sowie fehlendes sportliches Engagement eines Großteils der Mannschaft. Unter diesen Umständen sei ein geordneter und sportlich fairer Spielbetrieb nicht mehr zu gewährleisten gewesen. Die Entscheidung sei den Verantwortlichen „alles andere als leichtgefallen“, da der Verein traditionell für Teamgeist, Verlässlichkeit und Leidenschaft stehe – Werte, die in der aktuellen Konstellation nicht mehr ausreichend vorhanden gewesen seien.
Gleichzeitig versteht die TSG den Rückzug ausdrücklich als Chance. Bis Juni 2026 soll intensiv am Aufbau einer neuen, motivierten Mannschaft gearbeitet werden. Ziel ist ein Neustart zur Saison 2026/27 in der Kreisliga B – mit klarer Struktur, langfristiger Planung und neuem sportlichem Fundament. Der Verein bedankt sich ausdrücklich bei Unterstützern, Sponsoren, Fans und Helfern und will gemeinsam die Grundlage für eine stabile Zukunft schaffen.
Die SG Schorndorf treibt nach dem Aufstieg in die Landesliga Württemberg, Staffel 1 ihre Kaderplanung konsequent voran. Mit Marcello Vulcano und Luka Petrovic haben zwei Leistungsträger ihre Verträge vorzeitig bis Sommer 2027 verlängert.
Die Zusagen gelten als wichtiges Signal für Stabilität beim Aufsteiger, der sich langfristig in der Liga etablieren will. Beide Spieler zählen zu den prägenden Figuren im Team und sollen den eingeschlagenen Weg der SG Schorndorf weiter mitgestalten.
