A-Ligist meldet sich mit Statement ab und Landesliga-Verlängerung News aus den Vereinen: Was hat sich getan? von red · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

+++ Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg +++

TSG Münsingen Der Fußball in Münsingen steht vor einem tiefen Einschnitt. Die TSG Münsingen hat ihre aktive Mannschaft mit sofortiger Wirkung aus der Kreisliga A1 Alb zurückgezogen. Der Verein reagiert damit auf strukturelle Probleme innerhalb des aktuellen Kaders – und richtet den Blick zugleich auf einen vollständigen Neustart. Als Hauptgründe nennt die Abteilungsleitung eine dauerhaft geringe Trainingsbeteiligung sowie fehlendes sportliches Engagement eines Großteils der Mannschaft. Unter diesen Umständen sei ein geordneter und sportlich fairer Spielbetrieb nicht mehr zu gewährleisten gewesen. Die Entscheidung sei den Verantwortlichen „alles andere als leichtgefallen“, da der Verein traditionell für Teamgeist, Verlässlichkeit und Leidenschaft stehe – Werte, die in der aktuellen Konstellation nicht mehr ausreichend vorhanden gewesen seien.