A-Ligist meldet ab, wesentliche Folgen im Abstiegskampf

Rein sportlich schrammt der TSV Union Wuppertal sogar nur haarscharf am Aufstieg in die Bezirksliga vorbei. Der Elf von Ünsal Bayzit fehlten dafür nur fünf Punkte, am Ende stand der vierte Tabellenplatz zu Buche. Dennoch verzichtet das Team auf einen neuen Anlauf in der kommenden Saison. Ein Umstand, von dem mindestens Stella Azzurra Velbert profitieren wird.

Mit dem 15. Tabellenplatz musste Stella ursprünglich dem Bezirksligisten SSV Germania Wuppertal in der Bezirksliga-Relegation die Daumen drücken. Bei einem möglichen Abstieg der Germania würde gleichzeitig auch ein zusätzlicher Absteiger in die B-Liga fällig. Ein Schicksal, das Stella nun durch den frei gewordenen Platz vom TSV Union frühzeitig umgehen kann.

Trotz des schwierigen Endspurts hat die Saison für den Aufsteiger also Happy End: "Wir haben in der Rückrunde nicht viel trainiert, was für mich ein sehr wichtiges Kriterium ist. Wir hatten viele Verletzte, aber auch einige, die vielleicht nicht bis zum Ende durchgezogen haben", schilderte Rosario Sparacio, Trainer von Stella Azurra, gegenüber der WAZ. "Deswegen geht ein großer Dank an die, die bis zum Ende dran geblieben sind. Man hat aber gemerkt, wenn der Kader zusammen ist und zusammenhält, dass die meisten Spieler wieder an Bord waren."

Nun wurde deren Schicksal an die Sportfreunde Siepen übertragen, die eigentlich schon sportlich abgestiegen waren. Behauptet sich Germania Wuppertal in der Relegation gegen den TSV Bruckhausen, bleiben die Sportfreunde unverhofft in der A-Liga.