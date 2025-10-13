A-Ligist Hattenheim gewinnt das Derby

Eltville. Der SSV Hattenheim bleibt auch im siebten Derby in Folge gegen den SV Hallgarten ungeschlagen. Auf heimischem Hartplatz schlug der SSV seinen Rivalen knapp mit 3:2 (2:1) und bleibt an Spitzenreiter SV Johannisberg dran, der seinerseits ein 0:2 bei der SG Walluf II noch in einen 5:2-Auswärtssieg verwandelte.

„Für uns war es wichtig, eine Reaktion auf das 3:7 gegen Orlen II zu zeigen“, betonte Hattenheims Dennis Merten, der im Derby verletzungsbedingt nicht mitwirken konnte, einer der etwa 250 Zuschauer war, die mitfieberten. Sein Bruder Christoph markierte die frühe Führung (6.). Die Hallgarten im Anschluss auch gut und gerne hätte drehen können, scheiterte zweimal jedoch an der Latte (18./23.).

„Wir haben unsere Chancen gut genutzt“, sah Merten seine Mannen auch beim 2:0 effektiv. Johannes Lahr traf ins eigene Tor (27.). Pech hatten die Gäste auch vorne, die in Person von Moritz Jandl zum dritten Mal nur Aluminium trafen. Jakob Oswalds Anschlusstreffer (45.+1) war dann der Mutmacher. „Es war ein sehr enges Derby. Am Ende war es ein kämpferisch verdienter Sieg, bilanzierte Merten. Sebastian Bergmann (52.) köpfte nach Wiederanpfiff zum 3:1, der Elfmeter von Jandl (57.) zum erneuten Anschluss brachte kein Aufbäumen mehr. „Wir hätten mit dem 4:2 und 5:2 noch nachlegen können“, beobachtete Merten.

Außerdem feierte der SV Presberg einen Derbysieg über den FV 08 Geisenheim. Die SG Orlen II blieb mit einem Sieg oben dran, während TuS Kemel überraschend in Bad Schwalbach verlor.

