Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
A-Ligist FC Werdorf bleibt Primus VfB Aßlar auf den Fersen
Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar ist Schlusslicht TSG Dorlar dem Tabellenzweiten hoffnungslos unterlegen. Der Spitzenreiter wiederum tut sich schwer, um drei Heimpunkte einzufahren +++
Wetzlar. Der erste Spieltag im neuen Jahr in der Fußball-A-Liga Wetzlar hatte es in sich: Während der Rangzweite FC Werdorf beim 10:0 in Dorlar ein Ausrufezeichen setzte, musste Tabellenführer VfB Asslar bis zum Ende kämpfen, ehe der knappe 2:1-Sieg gegen den FC Schöffengrund feststand.