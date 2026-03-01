 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

A-Ligist FC Werdorf bleibt Primus VfB Aßlar auf den Fersen

Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar ist Schlusslicht TSG Dorlar dem Tabellenzweiten hoffnungslos unterlegen. Der Spitzenreiter wiederum tut sich schwer, um drei Heimpunkte einzufahren +++

Ballkontrolle: Tim Heubel (l.) vom RSV Büblingshausen II versucht, die Steindorfer David Wagner (r.) und Sven John zu überlisten. © Isabel Althof
Wetzlar. Der erste Spieltag im neuen Jahr in der Fußball-A-Liga Wetzlar hatte es in sich: Während der Rangzweite FC Werdorf beim 10:0 in Dorlar ein Ausrufezeichen setzte, musste Tabellenführer VfB Asslar bis zum Ende kämpfen, ehe der knappe 2:1-Sieg gegen den FC Schöffengrund feststand.

