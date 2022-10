A-Ligist: Bad König/Zell auf dem Vormarsch SG bezwingt Seckmauern II und trifft am Sonntag auf Hainstadt +++ Spitzenspiel in Günterfürst

ODENWALDKREIS. Das Spiel der Spiele in der Kreisliga A ist am kommenden Spieltag ohne Zweifel das „Bruderduell“ zwischen dem TSV Günterfürst und TV Hetzbach. Die Hetzbacher rangieren nur einen Punkt hinter Spitzenreiter KSG Vielbrunn. Beim TSV Günterfürst sind es derweil schon vier. Anstoß am Sonntag ist 15 Uhr.

Die Gastgeber benötigen die drei Punkte unbedingt, und daran will auch Oliver Naas keine Zweifel aufkommen lassen: „Wir wollen dieses Heimspiel in jedem Fall gewinnen. Zumal wir vor eigenem Publikum gegen die FSV Erbach 2:3 verloren und auch gegen den TSV Hainstadt beim 0:0, wo die allerletzte Konsequenz im Abschluss und im Passspiel fehlte, schon einiges hergegeben haben.“ Der TSV will also am Sonntag seinem Anhang etwas bieten. Die letzten Wochen zogen allerdings nicht spurlos am aktuellen Tabellenvierten vorbei. Gefühlte zehn Spielverlegungen musste der Günterfürster Abteilungsleiter zustimmen, wie er sich ausdrückte, haben den Trainingsspielbetrieb immer wieder unterbrochen, weil in der Woche nachgeholt werden musste.

Günterfürst erwartet ein kampfbetontes Spiel

Und so blieb wenig Zeit, um etwas Tragfähiges im Training zu erarbeiten. Hinzu kommt ein weiterer Ausfall auf den Außenbahnen: Max Hörschelmann wird mit einer unangenehmen Verletzung wohl längere Zeit ausfallen. Nach der schweren Verletzung von Kim Naas, der ebenfalls stark über die Flügel kam und noch Monate ausfallen wird, gehen den gut aufgestellten Günterfürstern genau auf dieser Position so langsam die Alternativen aus. Für Oliver Naas ist es keine Überraschung, dass der nächste Gegner, der TV Hetzbach, oben mitspielt und gute Aussichten besitzt, auch einer der begehrten zwei ersten Plätze zu belegen: „Hetzbach ist auch eine Mannschaft, die ausgeglichen besetzt ist, über den Kampf kommt und über stark veranlagte Spieler verfügt.“ Naas rechnet damit, dass die Gäste es den Günterfürstern schon alleine deswegen schwer machen werden, weil sie versuchen werden, über die Zweikämpfe zu Spielanteilen zu kommen. Der TSV Seckmauern II bleibt nach der starken Vorstellung in Hainstadt in der Spitzengruppe.

KSG Vielbrunn hat noch eine Rechnung offen