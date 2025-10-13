A-Ligen-Feuerwerk: Stuttgart/Böblingen & Enz/Murr im Fokus

TV89 Zuffenhausen – SG Stuttgart West 1:0

In einer hart umkämpften Partie entschied ein Treffer in der zweiten Halbzeit das Spiel. Nach ausgeglichener erster Hälfte brachte Thorben-Yanick Nallinger den TV89 in der 65. Minute in Führung. Stuttgart West versuchte in der Schlussphase alles, doch Zuffenhausen verteidigte mit großem Einsatz und sicherte sich einen wichtigen Heimsieg.

OFK Beograd Stuttgart – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 3:0

Vor 110 Zuschauern setzte sich OFK Beograd Stuttgart souverän durch. Nikola Lakovic eröffnete in der 32. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel hielt Beograd das Tempo hoch und baute den Vorsprung durch Veljko Burazor (78.) aus. Kurz darauf machte erneut Lakovic (82.) alles klar. Die Gastgeber überzeugten mit effizientem Offensivspiel und kompakter Defensive.

Türkspor Stuttgart – TV Zazenhausen 6:2

Nach einer schwierigen ersten Halbzeit drehte Türkspor Stuttgart die Partie eindrucksvoll. Zazenhausen führte durch Yahya Junaid Khalid Wandawi (35.) und Benedikt Scholpp (42.) mit 0:2 zur Pause. Doch Türkspor kam wie verwandelt aus der Kabine: Ugur Capar (50.) und Isa Bozkurt (63.) glichen aus, bevor Emir Dogansoy mit einem Viererpack (64., 72., 89., 90.+3) das Spiel entschied. Eine furiose zweite Halbzeit und ein überragender Auftritt von Dogansoy prägten diesen Heimsieg.

TSV Uhlbach – SV Prag Stuttgart 3:2

In einem spannenden Duell behielt der TSV Uhlbach knapp die Oberhand. Malte Sponer brachte die Gastgeber früh (16.) in Führung, doch Otis Raiser glich zwei Minuten später aus. Marc Kevin Thöne (30.) und Benjamin Schuler (36.) stellten noch vor der Pause auf 3:1. In der Nachspielzeit traf erneut Raiser (90.) für den SV Prag, doch Uhlbach brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Sportvg Feuerbach – SC Stammheim 7:3

Ein torreiches Stadtderby mit spektakulären Offensivaktionen. Marin Pranjic traf dreimal innerhalb von 27 Minuten (5., 9., 27.) und legte damit den Grundstein für Feuerbachs Erfolg. Eric Gursch (33.) erhöhte auf 4:0, ehe Nikitas Skordoulis (37., 40.) Stammheim wieder heranbrachte. Nach der Pause stellte Pranjic mit seinem vierten Treffer (65.) den alten Abstand her, bevor Dan Dierolf (77.) und Pranjic per Foulelfmeter (82.) nachlegten. Skordoulis (88.) traf noch einmal, doch Feuerbach dominierte das Geschehen klar.

TB Untertürkheim – TSV Weilimdorf II 0:2

Nach zähem Beginn entschied Weilimdorf das Spiel innerhalb weniger Minuten. Yutaro Takasaki (73.) traf zum 0:1, Gustave Parfait Bruno Ripert Njoya (76.) legte sofort nach. Untertürkheim fand keine Antwort mehr und blieb im Angriff zu harmlos. Der TSV überzeugte mit Effizienz und starker Defensivarbeit.

SG Weilimdorf – SportKultur Stuttgart 3:1

Die SG Weilimdorf erwischte den perfekten Start: Argon Gaxherri traf bereits in der 3. Minute. Mert Korkmaz glich per Foulelfmeter (15.) aus, doch kurz darauf sah Hasan Sagiroglu (22.) Gelb-Rot, wodurch SportKultur in Unterzahl geriet. Trotz eines verschossenen Elfmeters von Gaxherri (36.) gingen die Gastgeber noch vor der Pause durch Niklas Janik (32.) erneut in Führung. Kurz danach stellte Gaxherri (37.) den 3:1-Endstand her. Weilimdorf kontrollierte das Spiel und ließ nach der frühen Drangphase der Gäste nichts mehr anbrennen.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – SSV Zuffenhausen 4:2

Ein packendes Duell mit vielen Höhepunkten. Kevin Krewenka brachte Mühlhausen in der 14. Minute in Führung und legte nach dem Seitenwechsel (62.) sein zweites Tor nach. Dazwischen hatte Lorik Bytyci (53.) auf 2:0 erhöht, ehe Max Weinmann (59.) für den SSV verkürzte. Nach Dursuns Treffer (71.) blieb die Partie offen, doch Daniel Gonzalez (90.+4) entschied sie in der Nachspielzeit endgültig. Kurz darauf sah Zidane Dag (91.) Rot. Ein intensives Spiel, in dem Mühlhausen im richtigen Moment zuschlug.