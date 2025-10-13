A-Ligen-Feuerwerk: Stuttgart/Böblingen & Enz/Murr im Fokus

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
Kreisliga A2:
TSV Rohr Stuttgart – SV Sillenbuch 3:2
Der TSV Rohr erwischte einen Traumstart: Schon nach 60 Sekunden traf Kai Hauner zur frühen Führung. Tim Schaul glich in der 26. Minute für Sillenbuch aus, doch kurz vor der Pause schlug Hauner erneut zu (45.). In der Schlussphase sorgte der Stürmer mit seinem dritten Treffer (83.) für die vermeintliche Entscheidung. Durch ein unglückliches Eigentor von Denis Antonov (89.) kam noch einmal Spannung auf, doch Rohr brachte den knappen Vorsprung ins Ziel.
MK Makedonija Stuttgart – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 0:5
Nach einer torlosen ersten Halbzeit übernahm Ermis Metanastis nach dem Seitenwechsel komplett die Kontrolle. Aslan Sakoli (48.) eröffnete den Torreigen, Ahmed Al-Dosakee (57.) und Vladimiros Gkiagkiaev per Foulelfmeter (63.) legten nach. Al-Dosakee (72.) und Christos Sanozidis (85.) sorgten für den deutlichen Endstand. Eine klare zweite Halbzeit brachte den Gästen den Auswärtssieg.
SV Hoffeld – Sportfreunde Stuttgart 2:1
Vor 60 Zuschauern lieferten sich beide Mannschaften ein intensives Spiel. Nach torloser erster Hälfte brachte Augustnol Bohn (54.) den SV Hoffeld in Führung, Rafael Mascio (63.) erhöhte kurz darauf. Mattis Amann (76.) verkürzte für die Sportfreunde, doch Hoffeld verteidigte den Vorsprung entschlossen. Kurz vor Schluss sah Todor Velikov (88.) bei den Gästen Gelb-Rot.
TSV Heumaden – KF Kosova Bernhausen 2:4
Ein temporeiches Spiel mit vielen Wendungen: Endi Ramadani traf früh (5.) zur Führung für Kosova, ehe Luis Grünenwald (28.) ausglich. Nach der Pause legte Ramadani (47.) erneut vor, doch Orkun Turanli (59.) stellte wieder Gleichstand her. Nur zwei Minuten später traf Leke Babaj (61.) zum 2:3, und Dardan Aliu (87.) setzte den Schlusspunkt. Trotz Gelb-Rot für Aron Zogaj (69.) brachte Bernhausen den Sieg souverän nach Hause.
FSV Waldebene Stuttgart Ost – KV Plieningen 3:2
Ein spannendes Spiel mit späten Toren bekamen die 60 Zuschauer geboten. Blaz Lucic (31.) brachte Plieningen in Führung, die Alexander Schulz (45.) noch vor der Pause ausglich. Nach dem Wechsel gingen die Gäste erneut durch Maurice Eipper (55.) in Front, doch Leo Christ (57.) glich postwendend aus. In der Schlussphase sorgte Eric Lauble (87.) für den umjubelten Siegtreffer. Waldebene bewies Moral und kämpfte sich nach zweimaligem Rückstand zurück.
SpVgg 1887 Möhringen – SpVgg Stetten/Filder 1:1
Ein ausgeglichenes Duell, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Nach torloser erster Hälfte traf Paul Stallbaumer (53.) zur Führung für Möhringen. Die Gastgeber verteidigten lange konsequent, doch in der Nachspielzeit entschied ein Strafstoß die Partie: Robin Hock (90.) verwandelte zum 1:1.
TV Kemnat – ABV Stuttgart 2:5
ABV Stuttgart setzte sich in einer torreichen Begegnung durch. Blessing Omoregie brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, Reinhard Eißler (26.) glich aus. Danach drehte Nicolas Gutzentat auf und traf doppelt (38., 41.). Dominik Bayer (43.) verkürzte kurz vor der Pause, doch Alen Neskic (57.) und erneut Omoregie (81.) machten alles klar. ABV überzeugte durch starke Offensive und entschlossene Zweikampfführung.
FV Germania Degerloch – SV Vaihingen II 2:3
Vaihingen II entführte die Punkte aus Degerloch nach einem spannenden Spiel. Tom Irion (35.) brachte die Gäste in Führung, Gunar Fuchs (46.) legte kurz nach Wiederbeginn nach. Alexander Lott (56.) verkürzte für Germania, doch David Dietrich (72.) stellte den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Tibor Hofmann (90.+1.) noch zum Anschluss, doch die Aufholjagd kam zu spät.
Kreisliga A3:
Spvgg. Holzgerlingen II – GSV Maichingen II 1:4
Maichingen II setzte sich auswärts deutlich durch. Dzan Komarica brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch Mattis Stotz glich nur zwei Minuten später für Holzgerlingen aus. Nach dem Seitenwechsel drehte Maichingen auf: Erneut Komarica (57.) traf zur erneuten Führung, Juan-Antonio Lukic (69.) und Yannick Fellner (89.) sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse. Die Gäste überzeugten vor allem in der zweiten Halbzeit mit effizientem Offensivspiel.
SV Böblingen II – SV Oberjesingen 3:1
Böblingen II präsentierte sich von Beginn an konzentriert. Kerem Yelken traf in der 15. Minute zur frühen Führung, Taha Kerim Erarslan (41.) legte noch vor der Pause nach. Philipp Graf (63.) machte mit dem dritten Treffer alles klar. Erst in der Schlussphase konnte Oberjesingen durch Gennaro Semirano (84.) verkürzen, doch Böblingen brachte den Erfolg souverän über die Zeit.
TV Altdorf – TSV Kuppingen 5:1
Altdorf legte los wie die Feuerwehr und sorgte früh für klare Verhältnisse. Luca Zipperer (3.), Enrico Rimmele (14.) und Florent Demaj (22.) trafen in einer starken Anfangsphase. Nach der Pause kam Kuppingen durch Nick Prokein (73.) kurzzeitig heran, doch in der Schlussphase drehte Demaj erneut auf und traf doppelt (90., 90.). Eine überzeugende Vorstellung der Hausherren mit starker Offensivleistung.
SV Magstadt – Türk. SV Herrenberg 1:3
Der Türk. SV Herrenberg setzte sich auswärts durch. Berkant Bayrak brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Ferhat Vural (65.) und Ömer Kilic (67.) binnen zwei Minuten für eine komfortable Führung. Egon Werner Kuczora (82.) erzielte zwar noch den Anschluss, doch Magstadt fand keine Mittel mehr, um die Partie zu drehen.
TSV Schönaich – Spvgg Aidlingen 2:4
Aidlingen feierte einen torreichen Auswärtssieg. Johannes Rott brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, Rouven Ludwig (47.) erhöhte kurz nach Wiederbeginn. Schönaich kämpfte sich durch Ilyas Karayel (57.) zurück, doch Rott (86., 90.+1) traf doppelt und entschied die Partie. Niklas Mayer (90.+3) sorgte in der Nachspielzeit noch für Ergebniskosmetik. Aidlingen nutzte seine Chancen eiskalt und blieb vor dem Tor äußerst effektiv.
TSV Waldenbuch – FSV Deufringen 1:1
Ein ausgeglichenes Spiel endete mit einer gerechten Punkteteilung. Patrik Pinto brachte Waldenbuch in der 7. Minute in Führung, doch Henri Miethke (18.) glich für Deufringen aus. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Gelegenheiten auf beiden Seiten, doch keinem Team gelang der entscheidende Treffer.
TV Nebringen – TV Gültstein 3:2
Nebringen setzte sich in einem spannenden Duell knapp durch. Jonathan Köcher (17.) und Mika Benz (36.) sorgten für eine komfortable Führung, doch Gültstein antwortete prompt: Christopher Tittes (38.) und Yusuf Sillah (82.) glichen aus. In der Schlussphase entschied Benz (87.) per Foulelfmeter das Spiel. Die Hausherren zeigten Moral und Nervenstärke, während Gültstein für seinen späten Aufwand nicht mehr belohnt wurde.
