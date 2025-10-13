 2025-10-10T17:03:43.034Z

Allgemeines
A-Ligen-Feuerwerk: Stuttgart/Böblingen & Enz/Murr im Fokus

Was war in den Staffeln der Kreisliga A in den Bezirken Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr los?

In den Staffeln der Kreisliga A der Bezirke Stuttgart/Böblingen und Enz/Murr war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Kreisliga A1:

TV89 Zuffenhausen – SG Stuttgart West 1:0
In einer hart umkämpften Partie entschied ein Treffer in der zweiten Halbzeit das Spiel. Nach ausgeglichener erster Hälfte brachte Thorben-Yanick Nallinger den TV89 in der 65. Minute in Führung. Stuttgart West versuchte in der Schlussphase alles, doch Zuffenhausen verteidigte mit großem Einsatz und sicherte sich einen wichtigen Heimsieg.

OFK Beograd Stuttgart – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 3:0
Vor 110 Zuschauern setzte sich OFK Beograd Stuttgart souverän durch. Nikola Lakovic eröffnete in der 32. Minute den Torreigen. Nach dem Seitenwechsel hielt Beograd das Tempo hoch und baute den Vorsprung durch Veljko Burazor (78.) aus. Kurz darauf machte erneut Lakovic (82.) alles klar. Die Gastgeber überzeugten mit effizientem Offensivspiel und kompakter Defensive.

Türkspor Stuttgart – TV Zazenhausen 6:2
Nach einer schwierigen ersten Halbzeit drehte Türkspor Stuttgart die Partie eindrucksvoll. Zazenhausen führte durch Yahya Junaid Khalid Wandawi (35.) und Benedikt Scholpp (42.) mit 0:2 zur Pause. Doch Türkspor kam wie verwandelt aus der Kabine: Ugur Capar (50.) und Isa Bozkurt (63.) glichen aus, bevor Emir Dogansoy mit einem Viererpack (64., 72., 89., 90.+3) das Spiel entschied. Eine furiose zweite Halbzeit und ein überragender Auftritt von Dogansoy prägten diesen Heimsieg.

TSV Uhlbach – SV Prag Stuttgart 3:2
In einem spannenden Duell behielt der TSV Uhlbach knapp die Oberhand. Malte Sponer brachte die Gastgeber früh (16.) in Führung, doch Otis Raiser glich zwei Minuten später aus. Marc Kevin Thöne (30.) und Benjamin Schuler (36.) stellten noch vor der Pause auf 3:1. In der Nachspielzeit traf erneut Raiser (90.) für den SV Prag, doch Uhlbach brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Sportvg Feuerbach – SC Stammheim 7:3
Ein torreiches Stadtderby mit spektakulären Offensivaktionen. Marin Pranjic traf dreimal innerhalb von 27 Minuten (5., 9., 27.) und legte damit den Grundstein für Feuerbachs Erfolg. Eric Gursch (33.) erhöhte auf 4:0, ehe Nikitas Skordoulis (37., 40.) Stammheim wieder heranbrachte. Nach der Pause stellte Pranjic mit seinem vierten Treffer (65.) den alten Abstand her, bevor Dan Dierolf (77.) und Pranjic per Foulelfmeter (82.) nachlegten. Skordoulis (88.) traf noch einmal, doch Feuerbach dominierte das Geschehen klar.

TB Untertürkheim – TSV Weilimdorf II 0:2
Nach zähem Beginn entschied Weilimdorf das Spiel innerhalb weniger Minuten. Yutaro Takasaki (73.) traf zum 0:1, Gustave Parfait Bruno Ripert Njoya (76.) legte sofort nach. Untertürkheim fand keine Antwort mehr und blieb im Angriff zu harmlos. Der TSV überzeugte mit Effizienz und starker Defensivarbeit.

SG Weilimdorf – SportKultur Stuttgart 3:1
Die SG Weilimdorf erwischte den perfekten Start: Argon Gaxherri traf bereits in der 3. Minute. Mert Korkmaz glich per Foulelfmeter (15.) aus, doch kurz darauf sah Hasan Sagiroglu (22.) Gelb-Rot, wodurch SportKultur in Unterzahl geriet. Trotz eines verschossenen Elfmeters von Gaxherri (36.) gingen die Gastgeber noch vor der Pause durch Niklas Janik (32.) erneut in Führung. Kurz danach stellte Gaxherri (37.) den 3:1-Endstand her. Weilimdorf kontrollierte das Spiel und ließ nach der frühen Drangphase der Gäste nichts mehr anbrennen.

TSV Mühlhausen/Stuttgart – SSV Zuffenhausen 4:2
Ein packendes Duell mit vielen Höhepunkten. Kevin Krewenka brachte Mühlhausen in der 14. Minute in Führung und legte nach dem Seitenwechsel (62.) sein zweites Tor nach. Dazwischen hatte Lorik Bytyci (53.) auf 2:0 erhöht, ehe Max Weinmann (59.) für den SSV verkürzte. Nach Dursuns Treffer (71.) blieb die Partie offen, doch Daniel Gonzalez (90.+4) entschied sie in der Nachspielzeit endgültig. Kurz darauf sah Zidane Dag (91.) Rot. Ein intensives Spiel, in dem Mühlhausen im richtigen Moment zuschlug.

Kreisliga A2:

TSV Rohr Stuttgart – SV Sillenbuch 3:2
Der TSV Rohr erwischte einen Traumstart: Schon nach 60 Sekunden traf Kai Hauner zur frühen Führung. Tim Schaul glich in der 26. Minute für Sillenbuch aus, doch kurz vor der Pause schlug Hauner erneut zu (45.). In der Schlussphase sorgte der Stürmer mit seinem dritten Treffer (83.) für die vermeintliche Entscheidung. Durch ein unglückliches Eigentor von Denis Antonov (89.) kam noch einmal Spannung auf, doch Rohr brachte den knappen Vorsprung ins Ziel.

MK Makedonija Stuttgart – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 0:5
Nach einer torlosen ersten Halbzeit übernahm Ermis Metanastis nach dem Seitenwechsel komplett die Kontrolle. Aslan Sakoli (48.) eröffnete den Torreigen, Ahmed Al-Dosakee (57.) und Vladimiros Gkiagkiaev per Foulelfmeter (63.) legten nach. Al-Dosakee (72.) und Christos Sanozidis (85.) sorgten für den deutlichen Endstand. Eine klare zweite Halbzeit brachte den Gästen den Auswärtssieg.

SV Hoffeld – Sportfreunde Stuttgart 2:1
Vor 60 Zuschauern lieferten sich beide Mannschaften ein intensives Spiel. Nach torloser erster Hälfte brachte Augustnol Bohn (54.) den SV Hoffeld in Führung, Rafael Mascio (63.) erhöhte kurz darauf. Mattis Amann (76.) verkürzte für die Sportfreunde, doch Hoffeld verteidigte den Vorsprung entschlossen. Kurz vor Schluss sah Todor Velikov (88.) bei den Gästen Gelb-Rot.

TSV Heumaden – KF Kosova Bernhausen 2:4
Ein temporeiches Spiel mit vielen Wendungen: Endi Ramadani traf früh (5.) zur Führung für Kosova, ehe Luis Grünenwald (28.) ausglich. Nach der Pause legte Ramadani (47.) erneut vor, doch Orkun Turanli (59.) stellte wieder Gleichstand her. Nur zwei Minuten später traf Leke Babaj (61.) zum 2:3, und Dardan Aliu (87.) setzte den Schlusspunkt. Trotz Gelb-Rot für Aron Zogaj (69.) brachte Bernhausen den Sieg souverän nach Hause.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – KV Plieningen 3:2
Ein spannendes Spiel mit späten Toren bekamen die 60 Zuschauer geboten. Blaz Lucic (31.) brachte Plieningen in Führung, die Alexander Schulz (45.) noch vor der Pause ausglich. Nach dem Wechsel gingen die Gäste erneut durch Maurice Eipper (55.) in Front, doch Leo Christ (57.) glich postwendend aus. In der Schlussphase sorgte Eric Lauble (87.) für den umjubelten Siegtreffer. Waldebene bewies Moral und kämpfte sich nach zweimaligem Rückstand zurück.

SpVgg 1887 Möhringen – SpVgg Stetten/Filder 1:1
Ein ausgeglichenes Duell, das bis zur letzten Minute spannend blieb. Nach torloser erster Hälfte traf Paul Stallbaumer (53.) zur Führung für Möhringen. Die Gastgeber verteidigten lange konsequent, doch in der Nachspielzeit entschied ein Strafstoß die Partie: Robin Hock (90.) verwandelte zum 1:1.

TV Kemnat – ABV Stuttgart 2:5
ABV Stuttgart setzte sich in einer torreichen Begegnung durch. Blessing Omoregie brachte die Gäste in der 16. Minute in Führung, Reinhard Eißler (26.) glich aus. Danach drehte Nicolas Gutzentat auf und traf doppelt (38., 41.). Dominik Bayer (43.) verkürzte kurz vor der Pause, doch Alen Neskic (57.) und erneut Omoregie (81.) machten alles klar. ABV überzeugte durch starke Offensive und entschlossene Zweikampfführung.

FV Germania Degerloch – SV Vaihingen II 2:3
Vaihingen II entführte die Punkte aus Degerloch nach einem spannenden Spiel. Tom Irion (35.) brachte die Gäste in Führung, Gunar Fuchs (46.) legte kurz nach Wiederbeginn nach. Alexander Lott (56.) verkürzte für Germania, doch David Dietrich (72.) stellte den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit traf Tibor Hofmann (90.+1.) noch zum Anschluss, doch die Aufholjagd kam zu spät.

Kreisliga A3:

Spvgg. Holzgerlingen II – GSV Maichingen II 1:4
Maichingen II setzte sich auswärts deutlich durch. Dzan Komarica brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, doch Mattis Stotz glich nur zwei Minuten später für Holzgerlingen aus. Nach dem Seitenwechsel drehte Maichingen auf: Erneut Komarica (57.) traf zur erneuten Führung, Juan-Antonio Lukic (69.) und Yannick Fellner (89.) sorgten mit ihren Treffern für klare Verhältnisse. Die Gäste überzeugten vor allem in der zweiten Halbzeit mit effizientem Offensivspiel.

SV Böblingen II – SV Oberjesingen 3:1
Böblingen II präsentierte sich von Beginn an konzentriert. Kerem Yelken traf in der 15. Minute zur frühen Führung, Taha Kerim Erarslan (41.) legte noch vor der Pause nach. Philipp Graf (63.) machte mit dem dritten Treffer alles klar. Erst in der Schlussphase konnte Oberjesingen durch Gennaro Semirano (84.) verkürzen, doch Böblingen brachte den Erfolg souverän über die Zeit.

TV Altdorf – TSV Kuppingen 5:1
Altdorf legte los wie die Feuerwehr und sorgte früh für klare Verhältnisse. Luca Zipperer (3.), Enrico Rimmele (14.) und Florent Demaj (22.) trafen in einer starken Anfangsphase. Nach der Pause kam Kuppingen durch Nick Prokein (73.) kurzzeitig heran, doch in der Schlussphase drehte Demaj erneut auf und traf doppelt (90., 90.). Eine überzeugende Vorstellung der Hausherren mit starker Offensivleistung.

SV Magstadt – Türk. SV Herrenberg 1:3
Der Türk. SV Herrenberg setzte sich auswärts durch. Berkant Bayrak brachte die Gäste in der 34. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgten Ferhat Vural (65.) und Ömer Kilic (67.) binnen zwei Minuten für eine komfortable Führung. Egon Werner Kuczora (82.) erzielte zwar noch den Anschluss, doch Magstadt fand keine Mittel mehr, um die Partie zu drehen.

TSV Schönaich – Spvgg Aidlingen 2:4
Aidlingen feierte einen torreichen Auswärtssieg. Johannes Rott brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung, Rouven Ludwig (47.) erhöhte kurz nach Wiederbeginn. Schönaich kämpfte sich durch Ilyas Karayel (57.) zurück, doch Rott (86., 90.+1) traf doppelt und entschied die Partie. Niklas Mayer (90.+3) sorgte in der Nachspielzeit noch für Ergebniskosmetik. Aidlingen nutzte seine Chancen eiskalt und blieb vor dem Tor äußerst effektiv.

TSV Waldenbuch – FSV Deufringen 1:1
Ein ausgeglichenes Spiel endete mit einer gerechten Punkteteilung. Patrik Pinto brachte Waldenbuch in der 7. Minute in Führung, doch Henri Miethke (18.) glich für Deufringen aus. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Gelegenheiten auf beiden Seiten, doch keinem Team gelang der entscheidende Treffer.

TV Nebringen – TV Gültstein 3:2
Nebringen setzte sich in einem spannenden Duell knapp durch. Jonathan Köcher (17.) und Mika Benz (36.) sorgten für eine komfortable Führung, doch Gültstein antwortete prompt: Christopher Tittes (38.) und Yusuf Sillah (82.) glichen aus. In der Schlussphase entschied Benz (87.) per Foulelfmeter das Spiel. Die Hausherren zeigten Moral und Nervenstärke, während Gültstein für seinen späten Aufwand nicht mehr belohnt wurde.

Bezirk Enz/Murr

Kreisliga A1:

SV Salamander Kornwestheim II – SGV Murr 0:4
Die SGV Murr setzte sich klar durch und feierte einen souveränen Auswärtssieg. Christian Krauss brachte die Gäste mit einem Doppelpack (17., 30.) früh auf Kurs und legte kurz nach der Pause (49.) noch einmal nach. Leon Gassmann (58.) machte den Erfolg perfekt. Murr kontrollierte die Partie über weite Strecken, während Kornwestheim II offensiv kaum Akzente setzen konnte.

TSV Asperg – SKV Eglosheim 2:5
In einer torreichen Begegnung erwischte Asperg den besseren Start: Tom Engel traf in der 26. Minute zum 1:0. Doch die Antwort der Gäste folgte prompt – Flakron Shabani (31.) und Murat Dincer (33.) drehten das Spiel noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel glich Ferhat Saricam (50.) aus, doch Shabani avancierte mit drei weiteren Treffern (70., 74., 79.) zum Mann des Tages und entschied das Spiel im Alleingang.

GSV Pleidelsheim II – TSV 1899 Benningen 4:3
Ein packendes Spiel mit ständig wechselnden Phasen bekamen die Zuschauer in Pleidelsheim geboten. Colin Zagatta (9.) und Sven Phillip Willems (11.) sorgten für einen Traumstart der Hausherren. Tobias Müller (28.) und Manuel Schneider (30.) trafen kurz darauf auf beiden Seiten, sodass es mit 3:1 in die Pause ging. Julian Hofacker (61.) brachte Benningen heran, ehe Mats Tutsch (70.) auf 4:2 erhöhte. In der Nachspielzeit traf Angelo de Capua (90.+5) per Foulelfmeter zum 4:3, doch Pleidelsheim brachte den Sieg über die Zeit.

TSV Grünbühl – FV Dersimspor Ludwigsburg 3:0
Grünbühl zeigte eine konzentrierte Leistung und siegte verdient. Pierre Williams (34.) und Enes Kalan (42.) trafen noch vor der Pause. Kurz darauf hatte Dersimspor die Chance zum Anschluss, doch Admir Osmanovic scheiterte mit einem Handelfmeter an Keeper Henning Bortel (38.). In der Schlussminute erhöhte Daniel Schick (90.) auf 3:0. Die Gastgeber überzeugten mit Disziplin und sicherem Auftritt in der Defensive.

FSV Oßweil – Türk. SC Kornwestheim 5:5
Ein wahres Torfestival erlebten die Zuschauer in Oßweil. Bereits nach 30 Minuten führten die Gäste durch Treffer von Mustafa Ceyhan (12., 29. Foulelfmeter) und Ahmet Balci (14.) mit 0:3. Doch Oßweil kämpfte sich zurück: Tim Heim (40., 50.) verkürzte, Andreas Klotz (54.) glich aus, und Elias Renner (76.) drehte die Partie. In einer dramatischen Schlussphase trafen Aziz Erbas (79.) und Savas Kara (84.) für Kornwestheim, ehe Tim Fröschle (90.+8) in letzter Sekunde zum 5:5-Endstand traf. Ein spektakuläres Spiel mit offenem Schlagabtausch bis zum Schluss.

TSV Affalterbach – VfB Tamm 2:1
Affalterbach begann stark und ging früh durch Dominik Janzer (6.) in Führung. Gianluca Cervone (31.) glich für Tamm aus, doch die Partie blieb bis in die Nachspielzeit offen. Dann sorgte Olade Wassiou Salami (90.) mit einem späten Treffer für den umjubelten Heimsieg. Beide Mannschaften lieferten sich ein intensives Duell mit hohem Tempo.

GSV Erdmannhausen – VfB Neckarrems 1913 1:7
Nach frühem Rückstand drehte Neckarrems das Spiel eindrucksvoll. Kevin Redieß (9.) brachte Erdmannhausen zunächst in Front, doch danach übernahmen die Gäste das Kommando. Florian Noller (12.) glich aus, David Bauermeister (23.) traf per Handelfmeter, und Florian Scholz (36.) erhöhte noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel legten Paul Pommerenke (70.), erneut Scholz (78.), Luca Pfisterer (84.) und Edrisa Njie per Foulelfmeter (90.) nach. Ein deutlicher Sieg für einen offensiv starken VfB Neckarrems.

SG Hochberg/Hochdorf – GSV Höpfigheim 3:2
Die SG Hochberg/Hochdorf feierte einen hart erkämpften Heimsieg. Philipp Kessler traf doppelt (24., 46.), dazwischen erhöhte Heiko Schmack (44.) zur 3:0-Führung. Doch Höpfigheim kam noch einmal zurück: Dominik Cansu (64.) und Ardi Ternava (90.) machten es spät spannend. Trotz des späten Drucks der Gäste verteidigte Hochberg/Hochdorf entschlossen und brachte den Erfolg über die Zeit.

Kreisliga A2:

TSV Höfingen – Drita Kosova Kornwestheim 0:3
Drita Kosova Kornwestheim feierte einen klaren Auswärtserfolg, angeführt von Dreifachtorschütze Muhamet Muzliukaj. Bereits in der 6. Minute traf er zur frühen Führung, kurz vor der Pause (42.) legte er das 0:2 nach. Mit seinem dritten Treffer (49.) kurz nach Wiederanpfiff machte er alles klar. Höfingen bemühte sich, fand aber kein Mittel gegen die effiziente Offensive der Gäste.

Spvgg Warmbronn – SV Leonberg/Eltingen II 1:1
Warmbronn startete stark und ging früh durch Frederik Kindler (7.) in Führung. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Leonberg/Eltingen drängte in der Schlussphase auf den Ausgleich und wurde belohnt: Fabian Raab traf in der 89. Minute zum 1:1-Endstand. Ein Remis nach intensiven 90 Minuten.

TSV Heimerdingen 1910 II – TSV Münchingen II 1:1
Beide Teams lieferten sich ein ausgeglichenes Duell, das erst im zweiten Durchgang an Fahrt aufnahm. Tamino Filipay brachte Münchingen in der 68. Minute in Führung, doch Heimerdingen zeigte Moral. Luka Banas glich in der 83. Minute aus, und die Gastgeber drängten danach sogar auf den Sieg. Am Ende blieb es jedoch beim Unentschieden.

Spvgg Weil der Stadt – SpVgg Renningen 3:2
Ein spannendes Derby mit packender Schlussphase. Nach torloser erster Hälfte brachte Kaan Ekmen (46.) die Gäste in Führung. Justin Schneider (62.) glich aus, Dominic Heinz (79.) und Robin Kuhn (88.) drehten die Partie zugunsten der Hausherren. In der Nachspielzeit verkürzte Ekmen (90.) noch einmal, doch Weil der Stadt brachte den knappen Sieg über die Zeit.

KSV Renningen – SV Gebersheim 0:3
Vor 150 Zuschauern präsentierte sich der SV Gebersheim abgezockt. Nico Schlinger (40.) traf kurz vor der Pause zur Führung. In der Schlussphase sorgten Noel Tisch (81.) und Patrick Ptacek (83.) mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Renningen hielt lange dagegen, doch Gebersheim war in den entscheidenden Momenten einfach effektiver.

FC Gerlingen – SKV Rutesheim (U23) II 3:3
Ein turbulentes Spiel mit vielen Wendungen. Angelo De Pilla brachte Rutesheim früh (10.) in Führung, Marvin Mieck (27.) glich für Gerlingen aus. Nach der Pause trafen erneut De Pilla (57.) und Aykan Seymen (60.) zum 1:3. Doch Gerlingen gab sich nicht geschlagen: Michael Widmann (88.) und Mieck (90.) retteten ihrem Team in letzter Minute einen Punkt. Ein spannendes Spiel, das bis zum Abpfiff offen blieb.

TV Möglingen – TSF Ditzingen 4:0
Der TV Möglingen zeigte eine dominante Leistung und gewann deutlich. Julian Reiser avancierte mit einem Hattrick (19., 26., 55.) zum Mann des Spiels, bevor Ismetcan Caglayan (75.) den Schlusspunkt setzte. Ditzingen fand kaum ins Spiel und hatte der Offensivpower der Gastgeber wenig entgegenzusetzen. Möglingen überzeugte mit Tempo, Entschlossenheit und Spielfreude.

Kreisliga A3:

SV Hellas Bietigheim – FC Mezopotamya Bietigheim 3:4
Ein spektakuläres Stadtduell mit sieben Treffern und vielen Wendungen. Die Gäste erwischten den besseren Start: Leon Sezgi (6.) und Charly Beye (9.) trafen früh zum 0:2. Hellas antwortete stark – Adriano Aniello (15.) und Arsim Susuri (33.) glichen aus, bevor Dani Da Silva (36.) das Spiel komplett drehte. Doch nur zwei Minuten später glich Ozan Kalkan (38.) aus, und in der 67. Minute erzielte Beye mit seinem zweiten Treffer den Siegtreffer für Mezopotamya. In der Schlussminute vergab Bashkim Susuri per Foulelfmeter die große Chance auf das 4:4 – Torwart Miguel Angel Alonso Cubelo parierte stark. Ein emotionales Duell mit viel Tempo und Leidenschaft.

TSV Kleinglattbach – TSV Enzweihingen 1:1
Kleinglattbach rettete sich in letzter Sekunde zu einem Punkt. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte brachte Ahmet Köle (49.) die Gäste in Führung. Enzweihingen verteidigte lange konsequent, doch in der fünften Minute der Nachspielzeit traf Daniel Linder (90.+5) zum umjubelten Ausgleich. Ein hart umkämpftes Spiel mit einem späten Happy End für die Hausherren.

FV Kirchheim – SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag 1:6
Die SGM Nussdorf/Roßwag überrollte den FV Kirchheim mit einer starken Offensivleistung. Johannes Wizemann traf früh (4.) und legte in der 26. Minute nach. Nikola Ristomanov (35.) und Marco Klein (46.) erhöhten weiter, bevor Wizemann per Foulelfmeter (52.) seinen dritten Treffer erzielte. Denis Kerkez (57.) machte das halbe Dutzend voll. Kirchheim gelang durch Maxim Petrenko (67.) nur noch Ergebniskosmetik.

Spvgg Bissingen – TSV Bönnigheim 0:3
Der TSV Bönnigheim zeigte eine abgeklärte Vorstellung und sicherte sich drei Punkte in Bissingen. Noah Maier brachte die Gäste früh (7.) in Führung. Nach der Pause blieb Bönnigheim effizient: Kevin Türk (74.) und Paul Aichinger (77.) sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Bissingen fand offensiv kaum Lücken und musste sich klar geschlagen geben.

SV Horrheim – TSV Großglattbach 2:0
Horrheim legte einen Blitzstart hin. Joshua Krone traf bereits in der 2. Minute, Hannes Widmann (13.) erhöhte kurz darauf auf 2:0. Danach kontrollierten die Gastgeber das Geschehen und ließen kaum Chancen zu. Großglattbach schwächte sich in der Schlussphase zusätzlich, als Marvin Prohaska (79.) Gelb-Rot sah. Horrheim sicherte sich mit einer starken Anfangsphase den Heimsieg.

FV Markgröningen – TSV Ensingen 4:5
Ein echtes Torfestival mit neun Treffern und einem Wechselbad der Gefühle. Maik Tauchmann (17.) brachte Ensingen in Führung, doch David Brandstetter (23.) glich aus. Nach Treffern von Robin Carta (37.) und Berkan Alparslan (45.) ging es mit 2:2 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel blieb es turbulent: Max Lohfink (60.), Nikolaos Paschidis (67.), Nick Heckele (71.) und Nicholas Coledan (86.) trafen in schneller Folge. Brandstetter (87.) machte das Spiel mit seinem zweiten Tor noch einmal spannend, doch Ensingen rettete den Sieg über die Zeit. In der Nachspielzeit sah Patrick Bracker (96.) Gelb-Rot. Ein mitreißendes Spiel mit offenem Visier auf beiden Seiten.

SGM Riexingen – SV Illingen 1906 0:2
Der SV Illingen siegte auswärts dank einer konzentrierten Leistung. Ilja Bochonow brachte die Gäste in der 25. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Tolga Camlice (70.) mit dem 0:2 für die Entscheidung. Riexingen fand offensiv kaum Lösungen, während Illingen kompakt stand und seine Chancen konsequent nutzte.

