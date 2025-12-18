Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Julia Sahr
A-Ligen: Diese Torjäger überragen zur Winterpause
Leone, Minderjahn & Co. prägen das Offensivgeschehen der A-Ligen am Mittelrhein.
Zur Winterpause lohnt sich ein Blick auf die treffsichersten Angreifer der A-Ligen am Mittelrhein. Fünf Stürmer haben sich mit starken Quoten an die Spitze gespielt.
Ganz oben steht Dominik Leone (RG Wesseling), der mit 21 Treffern und vier Assists in 14 Spielen die beste Quote vorweisen kann. Dahinter folgt ein enges Verfolgerfeld: Jaspar Minderjahn (VfL Vichttal II) sowie Besmir Simnica (Fortuna Müllekoven) kommen jeweils auf 16 Tore, ebenso wie Julien Gromann (VfL Poll), der seine Ausbeute ebenfalls konstant ausbauen konnte. Komplettiert werden die Top fünf von Mohamed Koubaa (FC Eschweiler), der mit 15 Toren und neun Vorlagen nicht nur als Vollstrecker, sondern auch als Vorbereiter überzeugt.
Die Zahlen zeigen: Auch in den A-Ligen wird Woche für Woche Offensivfußball auf hohem Niveau geboten – und das Rennen um die Torjägerkrone bleibt zur Rückrunde weiter offen.
Kreisliga A Aachen:
Jaspar Minderjahn (VFL Vichttal II): 16 Tore und sechs Torvorlagen in 15 Spielen
Mohamed Koubaa (FC Eschweiler): 15 Tore und neun Torvorlagen in 15 Spielen
Nicolas Medrano (Rhenania Würselen): 13 Tore und drei Torvorlagen in 15 Spielen
Nick Krückels (VFL Vichttal II): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 14 Spielen
Marius Motter (SV Rott): 12 Tore und vier Torvorlagen in 11 Spielen
Kreisliga A Berg:
Sam Kirschsieper (VfR Wipperfürth): 13 Tore und acht Torvorlagen in 15 Spielen
Nick Risch (SSV Nümbrecht II): 13 Tore und eine Torvorlage in 14 Spielen
Marc Velten (Union Biesfeld): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 15 Spielen
Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 12 Tore und fünf Torvorlagen in 13 Spielen
David Förster (TuS Lindlar): 11 Tore und sechs Torvorlagen in 13 Spielen
Kreisliga A Bonn:
Tim Stein (SF Ippendorf): 15 Tore und acht Torvorlagen in 15 Spielen
Rosario Kaufmann (Hertha Buschhoven): 14 Tore und zwei Torvorlagen in 15 Spielen
Valerian Skorobogatko (BSV Roleber): 13 Tore und drei Torvorlagen in 15 Spielen
Dennis Prause (SV Wachtberg): 12 Tore und acht Torvorlagen in 11 Spielen
Jasper Wohlenberg (Fortuna Bonn II): 12 Tore in acht Spielen
Kreisliga A Düren:
Berkay Sisman (SW Düren): 14 Tore und zwei Torvorlagen in acht Spielen
Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 12 Tore und fünf Torvorlagen in 13 Spielen
Lucca Heucken (Germania Burgwart): 12 Tore und zwei Torvorlagen in 13 Spielen
Dennis Lehmann (Borussia Freialdenhoven): 11 Tore und fünf Torvorlagen in 12 Spielen
Kevin Peters (SW Huchem-Stammeln): 11 Tore und zwei Torvorlagen in 14 Spielen
Kreisliga A Euskirchen:
Tim Breuer (TSV Schönau): 13 Tore in 11 Spielen
Jens Knebel (SV Sötenich): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
Arber Kryeziu (TuS Vernich): 12 Tore und drei Torvorlagen in 13 Spielen
Felix Kortholt (SSV Weilerswist): zehn Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
Jens Honnef (TuS Mechernich): zehn Tore und vier Torvorlagen in 13 Spielen
Kreisliga A Heinsberg:
Thomas Schmidt (Dynamo Erkelenz): 14 Tore und sechs Torvorlagen in 13 Spielen
Tim Janes (Würm-Lindern): 13 Tore und vier Torvorlagen in 11 Spielen
Maik Römer (Schafhausen II): 11 Tore und vier Torvorlagen in 13 Spielen
Alexander Kohlen (SV Brachelen): neun Tore und fünf Torvorlagen in 13 Spielen
Kai Schmitz (GW Karken): neun Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
Kreisliga A Köln:
Julien Gromann (VFL Poll): 16 Tore und drei Torvorlagen in 15 Spielen
Ahmed Abu Affan (Casa Espana): 15 Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
Marius Geertschuis (SC Volkhoven): zehn Tore und fünf Torvorlagen in 13 Spielen
Martin Breil (BW Köln II): zehn Tore und vier Torvorlagen in 14 Spielen
Niko Kuhn (SC Volkhoven): neun Tore und 16 Torvorlagen in 15 Spielen
Kreisliga A Rhein-Erft:
Dominik Leone (RG Wesseling): 21 Tore und vier Torvorlagen in 14 Spielen
Lovre Hrgota (SV Rheidt): 14 Tore und 11 Torvorlagen in 15 Spielen
Thomas Michels (Pulheimer SC): 12 Tore und sieben Torvorlagen in 14 Spielen
Gabriel Arfaoui (BW Königsdorf II): 12 Tore und fünf Torvorlagen in 15 Spielen
Leon Wieland (Bedburger BV): 12 Tore und drei Torvorlagen in 15 Spielen
Kreisliga A Sieg:
Besmir Simnica (Fortuna Müllekoven): 16 Tore und fünf Torvorlagen in 14 Spielen
Sinan Nadaroglu (Inter Troisdorf): 13 Tore und acht Torvorlagen in 15 Spielen
Bujar Delijaj (FC Kosova): 12 Tore und neun Torvorlagen in 14 Spielen
Michael Fischer (TuS Winterscheid): 12 Tore und acht Torvorlagen in 14 Spielen
Blerton Ademi (RW Hütte): 11 Tore und acht Torvorlagen in 14 Spielen