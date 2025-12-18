A-Ligen: Diese Torjäger überragen zur Winterpause

Zur Winterpause lohnt sich ein Blick auf die treffsichersten Angreifer der A-Ligen am Mittelrhein. Fünf Stürmer haben sich mit starken Quoten an die Spitze gespielt.

Ganz oben steht Dominik Leone (RG Wesseling), der mit 21 Treffern und vier Assists in 14 Spielen die beste Quote vorweisen kann. Dahinter folgt ein enges Verfolgerfeld: Jaspar Minderjahn (VfL Vichttal II) sowie Besmir Simnica (Fortuna Müllekoven) kommen jeweils auf 16 Tore, ebenso wie Julien Gromann (VfL Poll), der seine Ausbeute ebenfalls konstant ausbauen konnte. Komplettiert werden die Top fünf von Mohamed Koubaa (FC Eschweiler), der mit 15 Toren und neun Vorlagen nicht nur als Vollstrecker, sondern auch als Vorbereiter überzeugt.

Die Zahlen zeigen: Auch in den A-Ligen wird Woche für Woche Offensivfußball auf hohem Niveau geboten – und das Rennen um die Torjägerkrone bleibt zur Rückrunde weiter offen.