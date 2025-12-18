 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
A-Ligen: Diese Torjäger überragen zur Winterpause

Leone, Minderjahn & Co. prägen das Offensivgeschehen der A-Ligen am Mittelrhein.

Zur Winterpause lohnt sich ein Blick auf die treffsichersten Angreifer der A-Ligen am Mittelrhein. Fünf Stürmer haben sich mit starken Quoten an die Spitze gespielt.

Ganz oben steht Dominik Leone (RG Wesseling), der mit 21 Treffern und vier Assists in 14 Spielen die beste Quote vorweisen kann. Dahinter folgt ein enges Verfolgerfeld: Jaspar Minderjahn (VfL Vichttal II) sowie Besmir Simnica (Fortuna Müllekoven) kommen jeweils auf 16 Tore, ebenso wie Julien Gromann (VfL Poll), der seine Ausbeute ebenfalls konstant ausbauen konnte. Komplettiert werden die Top fünf von Mohamed Koubaa (FC Eschweiler), der mit 15 Toren und neun Vorlagen nicht nur als Vollstrecker, sondern auch als Vorbereiter überzeugt.

Die Zahlen zeigen: Auch in den A-Ligen wird Woche für Woche Offensivfußball auf hohem Niveau geboten – und das Rennen um die Torjägerkrone bleibt zur Rückrunde weiter offen.

Kreisliga A Aachen:

  1. Jaspar Minderjahn (VFL Vichttal II): 16 Tore und sechs Torvorlagen in 15 Spielen
  2. Mohamed Koubaa (FC Eschweiler): 15 Tore und neun Torvorlagen in 15 Spielen
  3. Nicolas Medrano (Rhenania Würselen): 13 Tore und drei Torvorlagen in 15 Spielen
  4. Nick Krückels (VFL Vichttal II): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 14 Spielen
  5. Marius Motter (SV Rott): 12 Tore und vier Torvorlagen in 11 Spielen

Kreisliga A Berg:

  1. Sam Kirschsieper (VfR Wipperfürth): 13 Tore und acht Torvorlagen in 15 Spielen
  2. Nick Risch (SSV Nümbrecht II): 13 Tore und eine Torvorlage in 14 Spielen
  3. Marc Velten (Union Biesfeld): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 15 Spielen
  4. Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 12 Tore und fünf Torvorlagen in 13 Spielen
  5. David Förster (TuS Lindlar): 11 Tore und sechs Torvorlagen in 13 Spielen

Kreisliga A Bonn:

  1. Tim Stein (SF Ippendorf): 15 Tore und acht Torvorlagen in 15 Spielen
  2. Rosario Kaufmann (Hertha Buschhoven): 14 Tore und zwei Torvorlagen in 15 Spielen
  3. Valerian Skorobogatko (BSV Roleber): 13 Tore und drei Torvorlagen in 15 Spielen
  4. Dennis Prause (SV Wachtberg): 12 Tore und acht Torvorlagen in 11 Spielen
  5. Jasper Wohlenberg (Fortuna Bonn II): 12 Tore in acht Spielen

Kreisliga A Düren:

  1. Berkay Sisman (SW Düren): 14 Tore und zwei Torvorlagen in acht Spielen
  2. Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 12 Tore und fünf Torvorlagen in 13 Spielen
  3. Lucca Heucken (Germania Burgwart): 12 Tore und zwei Torvorlagen in 13 Spielen
  4. Dennis Lehmann (Borussia Freialdenhoven): 11 Tore und fünf Torvorlagen in 12 Spielen
  5. Kevin Peters (SW Huchem-Stammeln): 11 Tore und zwei Torvorlagen in 14 Spielen

Kreisliga A Euskirchen:

  1. Tim Breuer (TSV Schönau): 13 Tore in 11 Spielen
  2. Jens Knebel (SV Sötenich): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
  3. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 12 Tore und drei Torvorlagen in 13 Spielen
  4. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): zehn Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
  5. Jens Honnef (TuS Mechernich): zehn Tore und vier Torvorlagen in 13 Spielen

Kreisliga A Heinsberg:

  1. Thomas Schmidt (Dynamo Erkelenz): 14 Tore und sechs Torvorlagen in 13 Spielen
  2. Tim Janes (Würm-Lindern): 13 Tore und vier Torvorlagen in 11 Spielen
  3. Maik Römer (Schafhausen II): 11 Tore und vier Torvorlagen in 13 Spielen
  4. Alexander Kohlen (SV Brachelen): neun Tore und fünf Torvorlagen in 13 Spielen
  5. Kai Schmitz (GW Karken): neun Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen

Kreisliga A Köln:

  1. Julien Gromann (VFL Poll): 16 Tore und drei Torvorlagen in 15 Spielen
  2. Ahmed Abu Affan (Casa Espana): 15 Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
  3. Marius Geertschuis (SC Volkhoven): zehn Tore und fünf Torvorlagen in 13 Spielen
  4. Martin Breil (BW Köln II): zehn Tore und vier Torvorlagen in 14 Spielen
  5. Niko Kuhn (SC Volkhoven): neun Tore und 16 Torvorlagen in 15 Spielen

Kreisliga A Rhein-Erft:

  1. Dominik Leone (RG Wesseling): 21 Tore und vier Torvorlagen in 14 Spielen
  2. Lovre Hrgota (SV Rheidt): 14 Tore und 11 Torvorlagen in 15 Spielen
  3. Thomas Michels (Pulheimer SC): 12 Tore und sieben Torvorlagen in 14 Spielen
  4. Gabriel Arfaoui (BW Königsdorf II): 12 Tore und fünf Torvorlagen in 15 Spielen
  5. Leon Wieland (Bedburger BV): 12 Tore und drei Torvorlagen in 15 Spielen

Kreisliga A Sieg:

  1. Besmir Simnica (Fortuna Müllekoven): 16 Tore und fünf Torvorlagen in 14 Spielen
  2. Sinan Nadaroglu (Inter Troisdorf): 13 Tore und acht Torvorlagen in 15 Spielen
  3. Bujar Delijaj (FC Kosova): 12 Tore und neun Torvorlagen in 14 Spielen
  4. Michael Fischer (TuS Winterscheid): 12 Tore und acht Torvorlagen in 14 Spielen
  5. Blerton Ademi (RW Hütte): 11 Tore und acht Torvorlagen in 14 Spielen
