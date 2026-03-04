A-Ligen: Diese Torjäger treffen auch im neuen Jahr

Passend zum Rückrundenstart lohnt sich ein aktualisierter Blick auf die Top-Torjäger der A-Ligen am Mittelrhein. Ein Stürmer läuft dabei weiterhin allen davon.
Ganz oben bleibt Dominik Leone (RG Weseling) mit mittlerweile 23 Toren. Auch am vergangenen Spieltag gelang dem erfahrenen Stürmer ein Treffer und er konnte seinen Vorsprung halten. Etwas dahinter folgt Jan Mortsiefer (TuS Bröltal) mit 19 Toren. Mit einem kleinen Abstand tummeln sich sieben Spieler mit jeweils 17 Toren. Den genauen Überblick in den Ligen sehen sie hier:
Kreisliga A Aachen:
1. Mohammed Koubaa (FC Eschweiler): 17 Tore und zehn Vorlagen in 17 Spielen
2. Jaspar Minderjahn (VFL Vichttal Ⅱ): 17 Tore und sechs Vorlagen in 16 Spielen
3. Nicolas Medrano (Rhenania Würselen): 17 Tore und vier Vorlagen in 17 Spielen
4. Marius Motter (SV Rott): 13 Tore und fünf Vorlagen in 13 Spielen
5. Rene Hemforth (Eintracht Verlautenheide Ⅱ): 13 Tore und zwei Vorlagen in 16 Spielen
Kreisliga A Berg:
1. Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 19 Tore und sieben Vorlagen in 15 Spielen
2. Sam Kirschsieper (Wipperführt): 15 Tore und neun Vorlagen in 16 Spielen
3. Marc Velten (Biesfeld): 13 Tore und sechs Vorlagen in 17 Spielen
4. Nick Risch (Nümbrecht Ⅱ): 13 Tore und eine Vorlage in 14 Spielen
5. David Förster (TuS Lindlar): 11 Tore und sechs Vorlagen in 14 Spielen
Kreisliga A Bonn:
1. Tim Stein (Ippendorf): 17 Tore und zehn Vorlagen in 18 Spielen
2. Thomas Weißkopf (SV Ennert): 17 Tore und neun Vorlagen in 16 Spielen
3. Rosario Kaufmann (Buschhoven): 17 Tore und drei Vorlagen in 17 Spielen
4. Jasper Wohlenberg (Fortuna Bonn Ⅱ): 15 Tore und drei Vorlagen in elf Spielen
5. Dennis Prause (SV Wachtberg): 13 Tore und neun Vorlagen in 14 Spielen
Kreisliga A Düren:
1. Pascal Schneider (Borussia Freilandhoven): 14 Tore und fünf Vorlagen in 15 Spielen
2. Berkay Sisman (SW Düren): 14 Tore und drei Vorlagen in neun Spielen
3. Luca Heucken (Burgwart): 13 Tore und zwei Vorlagen in 15 Spielen
4. Dennis Lehmann (Borussia Freilandhoven): 12 Tore und fünf Vorlagen in 14 Spielen
5. Luis Kugel (Wenau): 11 Tore und vier Vorlagen in 15 Spielen
Kreisliga A Euskirchen:
1. Tim Breuer (TSV Schönau): 15 Tore und eine Vorlage in zwölf Spielen
2. Jens Knebel (Stötenich): 13 Tore und sechs Vorlagen in zwölf Spielen
3. Arber Kryeziu (TuS Vernich): Zwölf Tore und drei Vorlagen in 14 Spielen
4. Felix Kortholt (Weilerswist): Elf Tore und sieben Vorlagen in Zwölf Spielen
5. Jens Honnef (Mechernich): Zehn Tore und vier Vorlagen in 14 Spielen
Kreisliga A Heinsberg:
1. Thomas Schmidt (Dynamo Erkelenz): 17 Tore und acht Vorlagen in 16 Spielen
2. Tim Janes (SG Union Würm-Lindern): 13 Tore und vier Vorlagen in 12 Spielen
3. Maik Römer (Union Schafhausen): Elf Tore und vier Vorlagen in 14 Spielen
4. Muhammet Karpuz (Dynamo Erkelenz): Zehn Tore und acht Vorlagen in 16 Spielen
5. Simon Hohnen (TuS Dremmen): Zehn Tore und drei Vorlagen in 17 Spielen
Kreisliga A Köln:
1. Julien Gromann (VFL Poll): 16 Tore und fünf Vorlagen in 17 Spielen
2. Ahmed Abu Affan (Casa Espana): 16 Tore und vier Vorlagen in 14 Spielen
3. Niko Kuhn (SC Volkhoven): Elf Tore und 18 Vorlagen in 17 Spielen
4. Marcel Brillkowski (Olympia Köln): Elf Tore und fünf Vorlagen in 13 Spielen
5. Martin Breil (SC Blau-Weiß Ⅱ): Elf Tore und vier Vorlagen in 15 Spielen
Kreisliga A Rhein-Erft:
1. Dominik Leone (RG Wesseling): 23 Tore und fünf Vorlagen in 17 Spielen
2. Lovre Hrgota (SV Rheidt): 14 Tore und zwölf Vorlagen in 17 Spielen
3. Thomas Michels (Pulheimer SC): 13 Tore und acht Vorlagen in 16 Spielen
4. Gabriel Arfaoui (TuS Königsdorf): 13 Tore und sechs Vorlagen in 17 Spielen
5. Leon Wieland (Bedburger BV): 13 Tore und drei Vorlagen in 16 Spielen
Kreisliga A Sieg:
1. Besmir Simnica (SV Müllekoven): 16 Tore und fünf Vorlagen in 16 Spielen
2. Michael Fischer (TuS Winterscheid): 15 Tore und acht Vorlagen in 16 Spielen
3. Sinan Nadaroglu (Inter Troisdorf): 14 Tore und neun Vorlagen in 17 Spielen
4. Bujar Delijaj (FC Kosova): Zwölf Tore und neun Vorlagen in 14 Spielen
5. Blerton Ademi (SV Rot-Weiß Hütte): Elf Tore und acht Vorlagen in 15 Spielen