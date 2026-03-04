A-Ligen: Diese Torjäger treffen auch im neuen Jahr Leone alleine an der Spitze, Gleichstand in vier Ligen von Benedikt Hitze · Heute, 15:19 Uhr · 0 Leser

Dominik Leone trifft weiter – Foto: Thomas Melder

Passend zum Rückrundenstart lohnt sich ein aktualisierter Blick auf die Top-Torjäger der A-Ligen am Mittelrhein. Ein Stürmer läuft dabei weiterhin allen davon.

Ganz oben bleibt Dominik Leone (RG Weseling) mit mittlerweile 23 Toren. Auch am vergangenen Spieltag gelang dem erfahrenen Stürmer ein Treffer und er konnte seinen Vorsprung halten. Etwas dahinter folgt Jan Mortsiefer (TuS Bröltal) mit 19 Toren. Mit einem kleinen Abstand tummeln sich sieben Spieler mit jeweils 17 Toren. Den genauen Überblick in den Ligen sehen sie hier: Kreisliga A Aachen:

1. Mohammed Koubaa (FC Eschweiler): 17 Tore und zehn Vorlagen in 17 Spielen

2. Jaspar Minderjahn (VFL Vichttal Ⅱ): 17 Tore und sechs Vorlagen in 16 Spielen

3. Nicolas Medrano (Rhenania Würselen): 17 Tore und vier Vorlagen in 17 Spielen

4. Marius Motter (SV Rott): 13 Tore und fünf Vorlagen in 13 Spielen

5. Rene Hemforth (Eintracht Verlautenheide Ⅱ): 13 Tore und zwei Vorlagen in 16 Spielen

Kreisliga A Berg:

1. Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 19 Tore und sieben Vorlagen in 15 Spielen

2. Sam Kirschsieper (Wipperführt): 15 Tore und neun Vorlagen in 16 Spielen

3. Marc Velten (Biesfeld): 13 Tore und sechs Vorlagen in 17 Spielen

4. Nick Risch (Nümbrecht Ⅱ): 13 Tore und eine Vorlage in 14 Spielen

5. David Förster (TuS Lindlar): 11 Tore und sechs Vorlagen in 14 Spielen Kreisliga A Bonn:

1. Tim Stein (Ippendorf): 17 Tore und zehn Vorlagen in 18 Spielen

2. Thomas Weißkopf (SV Ennert): 17 Tore und neun Vorlagen in 16 Spielen

3. Rosario Kaufmann (Buschhoven): 17 Tore und drei Vorlagen in 17 Spielen

4. Jasper Wohlenberg (Fortuna Bonn Ⅱ): 15 Tore und drei Vorlagen in elf Spielen

5. Dennis Prause (SV Wachtberg): 13 Tore und neun Vorlagen in 14 Spielen