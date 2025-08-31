A-Liga: Zwölf starke Minuten genügen Lampertheim

Lange tat sich der TVL schwer, doch dann ging es Schlag auf Schlag. „Wir hatten nicht daran geglaubt, dass die Sache innerhalb von zwölf Minuten erledigt sein würde“, freute sich Co-Trainer Pablo Keller über eine gute Viertelstunde nach der Halbzeit und den ersten Saisonsieg. Mit der Leistung der Hambacher konnte er sich dagegen nicht anfreunden: „Die kamen nur durch unsere Fehlpässe zum Zug.“ Auch der Fitnesszustand seiner Lampertheimer sei besser gewesen wie der der Hambacher. „Vielleicht lag es auch an unserem großen Platz, dass die Gästeakteure manchmal außer Puste gerieten.“ Tore: 1:0 Markert (50.), 2:0 Mirko Wegerle (54.), 3:0 Wittemann (62.). – Schiedsrichter: Frech (TuS Mechtersheim). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Haas/geschlossene Leistung.

Das Ergebnis hat sich früh abgezeichnet, wie Aschbachs Sprecherin Gabi Vetter erkannte. Die ersten und besseren Chancen hatten die Gastgeber. Hier verhinderte Aschbachs Torwart Jan Pfeifer Schlimmeres. Doch zwischen der 29. und 36. Minute kam es knüppeldick für den TSV. Vetter: „Das war heute eines der schwächeren Spiele. Die Verteidigung war löchrig. Das Zusammenspiel hat nicht funktioniert.“ Tore: 1:0 Himken (29.), 2:0 Menges (32.), 3:0 Knaup (36.), 3:1 Dylan Bräse (38), 4:1 Menges (77). – Schiedsrichter: Langhammer (SV Alemannia Königstädten). – Zuschauer: 80. – Beste Spieler: Himken, Menzel, Menges/ Pfeifer.

„Es hat zwar etwas gedauert, ehe wir die Nuss geknackt haben. Aber am Ende steht ein hochverdienter Heimsieg“, freute sich Riedrodes Sprecher Fabian Kreiling. Dem konnte Trainer Tomislav Tadijan nichts entgegensetzten: „Die ganze Mannschaft hat sehr gut gegen den Ball gearbeitet. Es gibt keinen hervorzuheben.“ ‚Sebastian Trenkwald, der Spielausschussvorsitzende des FCO, sah gerade in der ersten Hälfte eine äußerst schwache Vorstellung seiner Elf. Tore: 1:0 Betzga (35.,), 2:0 Dietzel (42.), 3:0 Heiderich (44.), 3:1 Eigentor (62.). – Schiedsrichter: Justus (SV Sandhausen). – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: geschlossene Leistung/keine.

Die Anfangsphase gehörte klar den Gästen. Die pressten aggressiv gegen den Ball und schnürten die Hausherren hinten ein. Folgerichtig gingen sie auch in Führung. Doch der Aufsteiger schaffte es, über den Kampf zurück ins Spiel zu finden. Janis Schäfer mit dem Ausgleich auf Vorlage von Leon Eckert und dieser mit dem 2:1 kurz danach drehten die Partie bereits nach 20 Minuten. Der an diesem Tag herausragende Nino Sattler besorgte den dritten Treffer. Als Jakob Steffan kurz vor der Pause noch das 4:1 erzielte, war die Gegenwehr der Gäste gebrochen. Die zogen sich nach der Halbzeit immer mehr in die eigene Hälfte zurück und ließen den SVA kommen. Die Gastgeber bedankten sich mit drei weiteren Toren. Zwei Mal trug sich noch mal Sattler in die Torschützenliste ein (63., 77.), ein weiteres Mal Schäfer (75.). Tore: 0:1 Buschmann (7.), 1:1 Schäfer (18.), 2:1 Eckert (20.), 3:1 Sattler (29.), 4:1 Steffan (45.), 5:1 Sattler (63.), 6:1 Schäfer (75.), 7:1 Sattler (77.) .– Zuschauer: 150. – Beste Spieler: Sattler/Scholl.

Diese Heimniederlage hätte nicht sein müssen; Fehlheim musste wenig dafür investieren, aus Hammelbach drei Punkte zu entführen. SG-Trainer Oliver Zeug war angefressen, weil sie selbst verschuldet war. „In der A-Liga wird jeder Fehler bestraft“, kritisierte er. Denn genau aus zwei solchen Fehlern resultierten die Treffer der Gäste. Und zwar mit Bozanovic durch einen Spieler, vor dem der Coach vorher noch explizit gewarnt hatte. Bevor es aber im eigenen Kasten klingelte, hatte Steffen Impe noch die Chance zum 1:0, aber der Pfosten stand im Weg. Nach der Pause kämpften die Hausherren aufopferungsvoll. Impe erzielte den Anschlusstreffer. Der eingewechselte Schröder hatte den Ausgleich auf dem Fuß, verzog aber. Da Finn Fiederlein kurzfristig ausfiel, standen Zeug beide Innenverteidiger nicht zur Verfügung, was sich schmerzhaft bemerkbar machte. Mit Bauer fehlte ihm auf den letzten Drücker auch ein Angreifer. Tore: 0:1 Bozanovic (37.), 0:2 Bozanovic (39., Elfmeter), 1:2 Steffen Impe (56.) – Zuschauer: 100. – Beste Spieler: keine/Bozanovic.





