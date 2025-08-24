A-Liga: Zweimal zehn Tore in Brüggen und Willich, Hellas Spitzenreiter

_______________

Das ist der erste Spieltag:

Zum Auftakt des zweiten Spieltags empfing der SC Schiefbahn Aufsteiger Anadolu Türspor Krefeld zum Freitagabendspiel. Während sich die Hausherren in der Vorwoche in einem spektakulären Duell einen späten Punkt beim SC Rhenania Hinsbeck erkämpften, feierte die Krefelder einen furiosen 5:0-Auftaktsieg gegen VfR Fischeln II. Im direkten Duell am Freitagabend war es nun erneut der Aufsteiger, der durch zwei späte Treffer den nächsten Dreier einheimste. Während die erste Hälfte der Partie noch größtenteils ausgeglichen und torlos verlief, war es die Schlussphase, in der ATS Krefeld schlussendlich die Begegnung für sich entschied: Durch Tore der beiden Offensiv-Zugänge Nick Falcone und Kemal Burak Karpuz in der Schlussviertelstunde behielten die Gäste auch gegen den Kontrahenten aus Schiefbahn die Oberhand und sichern sich vorübergehend die Tabellenführung.

Im ersten Sonntagsspiel standen sich mit die Bezirksliga-Reserve des TSV Bockum und die Drittauswahl des TSV Meerbusch in Krefeld gegenüber. Während beide Kontrahenten am ersten Spieltag leer ausgingen, waren es nun die Hauherren aus Bockum, die den ersten Saisonerfolg bejubeln konnten: Durch den Doppelpack von Timo Jenner sowie den Treffer von Stürmer Theodor Kexel lag der Gastgeber bereits zur Halbzeitpause klar in Front, nach einer guten Stunde Spielzeit ließ dann Fiete Franzke den vierten und damit vorentscheidenden Treffer folgen. Den Schwarz-Gelben Gästen blieb anschließend nur noch der Ehrentreffer durch Defensiv-Akteur Daniel Beckers, der zum 4:1-Endstand führte.

Eines der spektakulärsten Begegnung des Spieltags bot das Aufeinandertreffen zwischen Aufsteiger TuRa Brüggen II und Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen. Während die Gäste aus Krefeld bereits nach 40 absolvierten Minuten für die vermeintliche Führung gesorgt und durch Tore von Burhan Sahin, Dimitris Almasidis und Irfan Yildiz mit 3:0 geführt hatten, kam die Bezirksliga-Reserve aus Brüggen durch den Doppelschlag von Justin Lodyga in Durchgang zwei zurück in die Partie. Doch in der Folge waren es dann erneut VfB-Spielmacher Yildiz mit Tagestreffer Nummer zwei und Stürmer Sahin per Doppelpack, die für die Entscheidung sorgten. Zwar vollendete TuRa-Stürmer Lodyga in der Schlussphase noch zum Hattrick, doch der eingewechselte Sofiane Khaled sorgte anschließend allerdings mit seinem Treffer vier Minuten vor Schluss für den 7:3-Endstand. Der VfB startet somit erfolgreich wenn auch spektakulär in die neue Spielzeit, nachdem die Uerdinger in der Vorwoche spielfrei hatten. Für Gastgeber Brüggen ist es hingegen die zweite Niederlage in der noch jungen Saison.

Wesentlich ereignisarmer verlief die Begegnung zwischen der Reserve des VfR Fischeln und dem SC Niederkrüchten. Bereits in der Vorsaison konnten die Grün-Weißen Fischelner im direkten Duell mit den Krüchtenern die Oberhand behalten, auch dieses Mal war es nicht anderes: Nachdem sich beide Mannschaften nicht viel nahmen und auf beiden Seiten keine Tore fielen, sah es lange so aus, als würde es zu einer torlosen Punkteteilung kommen. Doch in der Nachspielzeit war es dann VfR-Joker Jacob Fehling, der die Hausherren spät erlöst und zu drei bedeutenden Punkten führt. Für Fischeln waren es schließlich die ersten drei Zähler in der neuen Spielzeit. Die Blau-Gelben Gäste hingegen belieben nach der deutlichen 1:5-Niederlage gegen Anrath zum Auftakt weiter punktlos.

Die wohl spektakulärste und verrückteste Partie fand derweil in Willich statt, wo sich Bezirksliga-Absteiger VfL Willich und der TSV Kaldenkirchen gegenüberstanden. Während im Voraus von einer ausgeglichenen Begegnung auszugehen war, wurde es ein vogelwildes Aufeinandertreffen: Nachdem die Gäste aus Kaldenkirchen einen Sahnestart erwischten und bereits nach einer Viertelstunde Spielzeit mit 3:0 führten, schien die Partie bereits frühzeitig entschieden. Doch der VfL aus Willich hatte anschließend die passende Antwort parat und verkürzte durch Stürmer Kian Rahimi auf 1:3. Darauf folgte dann die entscheidende Schlüsselszene der Partie: Weil TSV-Keeper Sebastian Stoffers nach einer Notbremse vom Platz flog, wendete sich die Partie schlagartig: Noch vor der Pause gelang den Hausherren der Ausgleich, in Durchgang erzielten dann Jannik Alexander Leenen, Özenc Dumanli, Maximilian Otis Gillrath und erneut Rahimi die entscheidenden Tore zum 7:3-Kantersieg. Nach der Auftaktpleite gegen Hellas Krefeld ist es für den VfL der erste Saisondreier, Kaldenkirchen dagegen geht erstmals leer aus.

Mit Bezirksliga-Absteiger SC Waldniel und dem SC Rhenania Hinsbeck standen sich zeitgleich zwei Kontrahenten gegenüber, die sich zuletzt 2021 begegnet sind: Damals setzte sich der SC Waldniel im Testspiel mit 5:1 gegen die Rhenania durch. Beim diesmaligen Aufeinandertreffen sollte es derweil allerdings wesentlich spannender zugehen: Während es zunächst die Gäste waren, die in Person von Marius Wenzel zum 1:0 trafen, glich der Gastgeber aus Waldniel direkt im Anschluss an den Gegentreffer durch ein Eigentor aus. In Halbzeit zwei gelang den Hausherren dann der Siegtreffer, als Stürmer Paul Wilms nach Vorarbeit von Ilir Tahiri zum 2:1-Endstand einschob. Der Absteiger gewinnt somit auch das zweite Duell knapp, wohingegen die Rhenania einen Zähler auf der Habenseite vorweist.

Wer an besonders vielen Toren interessiert ist, der war derweil in Anrath sehr gut beraten. Im Heimspiel des SC Viktoria 07 Anrath gegen den SSV Strümp fielen gleich neun Treffer, für ausreichend Spannung war dazu auch noch gesorgt, schließlich verlief die Begegnung durchaus abwechslungsreich: Zunächst gelang es den Hausherren, durch Top-Stürmer Manuel Zander mit 1:0 in Führung zu gehen, bevor die Gäste in der Folge die Partie auf 2:1 drehten. Doch vor der Pause war es erneut Zander, der den 2:2-Ausgleich zugunsten der Viktoria besorgte, ehe Sturmpartner Marvin Müller sogar noch per Foulelfmeter auf 3:2 stellte. In Halbzeit zwei waren es dann wiederum die Gäste aus Strümp, die besser aus der Kabine kamen und durch Stürmer Hamza Incirci den erneuten Ausgleich besorgten. Daraufhin waren es dann aber erneut die beiden Anrath-Stürmer, die für Furore sorgten: Nachdem Müller mit seinem zweiten Tagestreffer die erneute Führung für die 07er besorgte, schob Zander fünf Minuten vor Schluss zum Hattrick und damit auch zur Vorentscheidung ein. Dem SSV gelang anschließend zwar tatsächlich noch der erneute Anschluss, ein Punktgewinn war der Elf von Chefcoach Mike Hein aber schlussendlich dennoch nicht vergönnt. Während sich die Viktoria somit bereits den zweiten Saisondreier sichert, erleiden die Gäste ihren ersten Dämpfer.

Ebenfalls sehr torreich verlief das Duell zwischen Aufsteiger TuS Gellep und dem FC Hellas Krefeld, allerdings mit weitaus einseitigerem Spielverlauf als bei der Begegnung in Anrath: Die Gäste aus Krefeld, die bereits am ersten Spieltag einen überzeugenden Dreier gegen den VfL Willich einheimsten, ließen dem Aufsteiger aus Gellep im direkten Duell keine Chance: Durch einen Doppelpack von Stürmer Romano Sven Herrmann, ein Eigentor sowie den Treffern von Dimitrios Triantafyllidis, David Toboko und Musa Sidibeh gelangen dem FC Hellas ein halbes Dutzend Tore. Der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer von TuS-Stürmer Rolf Lenzen blieb das einzige Erfolgserlebnis der Hausherren an diesem Nachmittag. Durch den Kantersieg springen die Blau-Weißen Krefelder nach zwei absolvierten Spieltagen auf Rang eins der Tabelle, TuS Gellep hingegen befindet sich punktlos am anderen Ende der Tabelle.