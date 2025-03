A-Liga: Zwei Verfolger duellieren sich

Dillenburg. Was tut sich in der Fußball-A-Liga Dillenburg hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter SSC Burg II? Am Sonntag um 15 Uhr - Anstoßzeitpunkt für alle Partien an diesem Spieltag - kommt es beispielsweise zum Duell der Verfolger VfL Fellerdilln und SG Roth/Simmersbach. Das abstiegsbedrohte Trio TSV Eibach, SV Eisemroth und SV Oberscheld würde im Falle eines Erfolgs auf jeden Fall näher an den Tabellendreizehnten FC Merkenbach heranrücken: Die Partie zwischen dem FC Wacker und dem SSV Donsbach ist auf Gründonnerstag verlegt worden.