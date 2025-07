A-Liga: Zuversicht bei der SG Dornheim

Dornheim. In der Relegation konnten der Abstieg aus der Kreisoberliga nicht mehr abgewendet werden. Nun hat sich die SG Dornheim neu aufgestellt und blickt zuversichtlich auf die Saison in der A-Liga. Tom Schmuck trainiert die Mannschaft jetzt zusammen mit Rino Bauso als Duo. Zudem kamen vom VfR Groß-Gerau gleich acht höherklassig erfahrene Spieler dazu.

Sehr gut besetzt gehen aber auch die Dornheimer mit starken Zugängen in die Runde. Allen voran Laurenz Bender vom Verbandsligateam von Nachbar VfR Groß-Gerau. Aus der Kreisoberligamannschaft des VfR wechselten zudem Dylan Weijten, Felix Astheimer, Nils Geiser, Milki Effa Djawi, Ayoub Mahmoud, David Ambrosch und Moritz Feix zur SG. Die meisten sind Anfang zwanzig, alle hochmotiviert.

Neu im Kader ist auch Vincenzo Pino von Opel Rüsselsheim. Mit Paul Mücke wurde ein Torwart aus der eigenen Jugend hochgezogen. Die Abgänge von Rene Steinmetz (zur SG Leeheim/Wolfskehlen) und Keeper Marco Schlosser (zum VfR Fehlheim II) „tun zwar weh“, wie Schmuck sagt, „aber wir haben uns qualitativ gut verstärkt“.

„Und der Kader ist jetzt breiter“, betont Rino Bauso, der sich nun sehr auf die Zusammenarbeit mit Schmuck freut. Dabei ist es die erste Trainerstation des 34-Jährigen im Aktivenbereich. Bisher hat Bauso Jugendteams betreut, auch lange zusammen mit Schmuck beim VfR Groß-Gerau. Aus dieser Zeit kennen die SG-Coaches auch einen Großteil der jetzigen Neuzugänge vom VfR.

Samstag Saisoneröffnung gegen Kelsterbach

Was die Zielsetzung angeht, steht für Bauso erst einmal die Stabilisierung des stark veränderten Teams im Vordergrund. „Die Mannschaft ist ja komplett neu. Da muss sie erst einmal zusammen finden. Bei einem gemeinsamen Trainingslager haben wir aber schon viel fürs Teambuilding getan. Da herrschte eine tolle Stimmung. Jetzt wollen wir eine gute Saison spielen. Dann schauen wir mal, was drin ist.“ An diesem Samstag haben die Dornheimer Saisoneröffnung mit dem Testspiel gegen Viktoria Kelsterbach (15 Uhr).