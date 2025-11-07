– Foto: Timo Babic

A-Liga: (Zu viel) Nebel sorgt für Nichtanpfiff Spiel zwischen Dornheim und Klein-Gerau findet nicht statt +++ Unverständnis bei SG-Coach

Dornheim . Die SG Dornheim wollte sich auf Platz drei vorschieben, der SV Klein-Gerau Punkte für den Klassenerhalt sammeln. Doch zur Begegnung der beiden Fußball-A-Ligisten kam es am Donnerstagabend in Dornheim nicht. „Der Schiedsrichter meinte, die Sicht ist aufgrund des Nebels zu schlecht“, teilte SG-Coach Tom Schmuck mit, der die Entscheidung kurz vor Spielbeginn nur schwer nachvollziehen konnte. „Während des Warmmachens hat sich der Nebel schon verzogen, kam zwar wieder zurück, aber man hätte spielen können.“

Die Partie wird nun wiederholt. Ein Termin steht noch nicht fest. „Da müssen wir uns noch mit Klein-Gerau absprechen", so Schmuck. Mit seiner Mannschaft ist er nun erst wieder übernächstes Wochenende im Einsatz. Dann erwarten die Dornheimer am 16. November um 15 Uhr den Tabellenzweiten aus Gernsheim.