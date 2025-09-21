A-Liga: Zehn Hellas-Treffer im Rüsselsheimer Duell

Kreis Groß-Gerau. 10:0, 9:0, 9:2, 5:1 – die Kreisliga A Groß-Gerau war am Wochenende ein einziges Schützenfest. Vier Spiele gingen sehr klar aus. In allen sechs Begegnungen fielen zusammen 44 Tore. Dabei hat sich Türk Gücü Rüsselsheim mit einem 9:0 in Bauschheim an der spielfreien Concordia Gernsheim wieder an die Spitze gesetzt. Jubel auch beim SV 07 Nauheim, der ein 9:2 über RW Walldorf III feierte und unter die Top Vier zog. Die SG Dornheim rutschte dagegen auf Platz fünf zurück, unterlag beim VfB Ginsheim II mit 1:5 Toren, der bis auf einen Punkt an sie herankam. Noch deutlich höher fiel der Sieg für den FV Hellas Rüsselsheim aus. Mit zehn Toren trumpfte er vor rund 150 Zuschauern im Lokalderby gegen den stark ersatzgeschwächten FC Hillal Rüsselsheim auf. In der Abstiegszone verpasste die SG Leeheim/Wolfskehlen nur knapp den ersten Saisonsieg, kassierte bei der SSV Raunheim kurz vor Schluss den Ausgleich.

„Türk war uns in allen Belangen überlegen“, musste SKG-Coach Thorsten Bohr neidlos anerkennen. „Nach dem 5:0 gingen bei uns die Köpfe runter.“ Beim Tabellenführer konnte Trainer Özden Celik zufrieden festhalten: „Wir haben da weiter gemacht, wo wir zuletzt aufgehört hatten und konnten gut unser System umsetzen.“ Dreimal habe seine Mannschaft noch Aluminium getroffen. Tore: 0:1 Celik (17.), 0:2 Erdogan (26.), 0:3, 0:4 Trbojevic (39., 52.), 0:5 El Hamdaoui (65.), 0:6 Ömer Koc (72.), 0:7 Baytemür (76. FE), 0:8 Jhorman Rodriguez (81.), 0:9 Baytemür (89.).

VfB-Spielertrainer Fatih Baser, der mit einem Freistoß aus 25 Metern das 2:0 erzielte, sah „ein Klassespiel“ seiner Mannschaft. „Wir waren sehr dominant und hatten viele Chancen.“ Auch wenn Dornheim kurzzeitig zum Anschluss kam, „war das komplett ungefährdet“, freute sich Baser über fünf Tore. Tore: 1:0 Attia (8.), 2:0 Baser (57.), 2:1 Mahmoud (59.), 3:1 Attia (66.), 4:1 Kawada (83.), 5:1 Azouagh (88.).

Nach dem 0:2 gegen Hillal boten die Nauheimer nun eine gute Mannschaftsleistung und hatten das Spiel zur Halbzeit entschieden. „Das war der höchste Sieg, seit ich hier Trainer bin“, meinte Alex Stumm sichtlich zufrieden. Bei Walldorf sah Trainer Giovanni Bruno „drei, vier gute Chancen in der ersten Halbzeit“ für seine Mannschaft. „Aber dann war es in Unterzahl gelaufen. Nauheim war effektiver.“ Tore: 1:0 Deanovic (8.), 2:0 Zbec (20.), 2:1 Nitsche (25.), 3:1 Bozikovic (29.), 4:1 Pfeifer (35.), 5:1 Deanovic (45.), 6:1 Pfeifer (51.), 6:2 Heidenreich (71.), 7:2 Deanovic (72.), 8:2 Ardito (83.), 9:2 Bozikovic (88.). Rot: Bedir (RW/43.).

Bis in die Nachspielzeit hinein führte die SG 1:0. Doch dann erzielte Karim El Hayani noch den Ausgleich für Raunheim. „Wir haben richtig gut gespielt, verpassen aber das zweite Tor und können am Ende eine Flanke von Raunheim nicht unterbinden. Das war sehr bitter, dass wir nach unserer guten Leistung noch das 1:1 kriegen“, bedauerte SG-Coach David Ulrich. Aufseiten der Gastgeber sah Mohamed Assaidi kein gutes Spiel. „Eine Niederlage wäre nicht unverdient gewesen.“ Doch habe sein Team trotz Unterzahl in der zweiten Halbzeit auf den Ausgleich gedrückt und konnte am Ende noch jubeln. Tore: 0:1 Maier (49.), 1:1 El Hayani (90.+5). Gelb-Rot: Anastasi (SSV/53.).

Mit dem starken Steffen Gernandt im Mittelfeld, der nach Verletzungspause wieder zurück ist, ging Hellas bis zur Pause schon 4:0 in Führung. „Das war gut, dass wir mal zu Null gespielt haben“, betonte Trainer Theo Symeonakis. Hillal-Coach Samir Blaut beklagte dagegen 13 Ausfälle und musste aus der zweiten Mannschaft auffüllen. „Da war nichts drin für uns.“ Tore: 1:0 Gernandt (6.), 2:0, 3:0 Koukoulis (13., 31.), 4:0 Velitsianos (38.), 5:0 Kerstan (55.), 6:0 Velitsianos (59.), 7:0 Safis (69.), 8:0 Koukoulis (70.), 9:0 Safis (79.), 10:0 Kerstan (90.).

„Wir liegen bis zur 70. Minute 2:0 vorn. Aber nach dem 2:1 waren wir verunsichert. Am Ende schlägt uns Bischofsheim in der Mentalität“, sagte SG-Coach Philipp Jöst nach den vier Gegentreffern. SV-Vorstandssprecher Frank Schock meinte: „Wir hätten auch zwei, drei Tore mehr schießen können.“ Tore: 1:0, 2:0 Harth (51., 54.), 2:1 El Youssfi (70.), 2:2, 2:3 Ringel (80., 87.), 2:3 El Youssfi (90.+1).





