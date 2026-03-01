A-Liga: Wixhausen meldet sich im Titelkampf

lare Angelegenheiten: Die TSG Wixhausen und Viktoria Dieburg kamen im Aufstiegsrennen in ihren jeweiligen A-Ligen zu 6:1-Erfolgen. – Foto: Dominik Claus (Archiv)

WIXHAUSEN. Mit einem sicheren 6:1 (2:0)-Erfolg über GW Darmstadt bleibt die TSG Wixhausen in der Kreisliga A Darmstadt im Aufstiegsrennen. Die Gastgeber waren über 90 Minuten die überlegene Mannschaft und setzten sich auch in der Deutlichkeit verdient durch. Spieler der Partie war Tom Gümperlein (18., 35., 63.), der dreimal traf. Zudem waren Manuel Do Vale Lopez (78.), Meer Mohsin (84) und Marcel Berger (89.) erfolgreich. Mit dem Erfolg verkürzte Wixhausen den Rückstand auf den zweiten Rang auf fünf Punkte und weiterhin im Rennen um die Rückkehr in die Kreisoberliga.

Der Jubel in Messel war nach Spielende groß. Mit dem Treffer in der Nachspielt durch Emilio Sanchez Fernandez (90.+5) konnte der Gastgeber drei wichtige Punkten im Abstiegskampf gewinnen. In der intensiven Begegnung zeigte Messel gegen die favorisierten Gäste aus Nieder-Ramstadt kämpferisch eine starke Leistung und setzte sich spät durch.

Mit einer spielstarken Vorstellung festigte Roßdorf seinen Rang im Mittelfeld, während Griesheim weiter im Abstiegskampf ist. Die Gäste waren über 90 Minuten chancenlos und mit den sieben Gegentreffern gut bedient. Spieler der Partie war Thorsten Helfmann, der fünf Treffer erzielte. Tore: 1:0, 4:0 De Flaviis (6., 61.), 2:0, 3:0, 5:0, 6:0, 7:0 Helfmann (8., 41., 72., 85., 90.).

Mit einem souveränen 6:1 (3:1)-Erfolg über Viktoria Schaafheim verbesserte sich Viktoria Dieburg in der Dieburger A-Liga auf den zweiten Rang und ist weiterhin im Aufstiegsrennen, da Germania Ober-Roden beim Tabellenletzten Viktoria Klein-Zimmern nur zu einem 1:1-Unentschieden kam. Mit fünf Treffern war Toni Vogt (14., 28., 30., 75., 83.) der entscheidende Akteur der Viktoria. Den fünften Dieburger Treffer erzielte Henri Vogt (83.). Die chancenlosen Gäste waren durch Tobias Frey (23.) zum 1:1 gekommen. Vor allem nach der Pause verpasste es der Aufstiegskandidat, das Ergebnis höher zu gestalten.