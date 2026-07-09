A-Liga: Wie sich der SV/BSC Mörlenbach seinen Optimismus bewahrt

Was war gut? Trotz des vorletzten Platzes war der Abstand zum Mittelfeld nicht allzu groß. Gerade mal fünf Punkte trennten den SV/BSC vom Neunten, FC Ober-Abtsteinach. Ein Zeichen, dass für die Mörlenbacher durchaus etwas möglich war. "Was mir gefiel, war die Stimmung innerhalb der Mannschaft. Trotz der vielen Rückschläge war die immer gut. Die Jungs hatten ihren Optimismus nie verloren", freut sich Bartmann, dem auch die Arbeit mit den vielen jungen Spielern gefällt. Zuversicht schöpft der Mörlenbacher Trainer auch aus den ersten Übungseinheiten: "Zum Trainingsauftakt waren 19 Spieler dabei. Das zeigt mir, dass sich die Jungs auf die neue Saison freuen."

Was geht besser? "Wir müssen an unserem Umschaltspiel arbeiten", weiß der Trainer, der in der Vorbereitung zudem daran arbeiten will, die Offensive zu stärken, und mehr Torgefahr auszustrahlen. Dabei helfen soll nach Möglichkeit auch die Konkurrenzsituation im Kader.

Wer kommt? Mit Jonathan Gölz stößt ein Offensivspieler vom SV Laudenbach zu den Odenwäldern, von dem sich Bartmann eine Belebung für die Offensive erhofft. Mit Eliah Singer und Marvin Deja fangen zwei Spieler nach längerer Pause wieder an. Eine Bewertung des Duos traut sich Bartmann noch nicht zu.

Wer geht? Lediglich einen Abgang verzeichnet der SV/BSC. "Menschlich tut mir der Wechsel von Salvatore Conte sehr leid. Sportlich, so ehrlich muss man sein, ist das aufgrund seiner langwierigen Verletzung kein so großer Verlust", betont Bartmann, der somit mit einer eingespielten Mannschaft in die Spielzeit 2026/27 gehen kann.

Acht Spieler rücken aus der eigenen A-Jugend auf