A-Liga Wi: Philipp Maurer erwischt Sahnetag

Wiesbaden. Im Spitzenfeld Der A-Liga Wiesbade scheinen kurz vor Saisonende vielerorts die Beine sonntags zittriger zu werden. So machten am 30. Spieltag zwei echte Favoritenschrecks auf sich aufmerksam. Zum einen erkämpfte sich die Frauensteiner Zweite gegen den FC Maroc beim 3:3 einen Punkt. Ein überragender Philipp Maurer sicherte dem SV Frauenstein mit drei Treffern überragend einen Punkt. „Frauenstein hat es gut gemacht. Wir mussten uns erst mal auf sie einstellen, sind aber trotzdem in Führung gegangen. Nach dem 1:3 haben wir es versäumt, das Spiel einfach sauber runterzuspielen. Jetzt haben wir zwei Endspiele gegen Medenbach und Naurod, es geht endgültig auf die Zielgerade“, blickt Marocs Rachid El Mahaoui nach vorne.