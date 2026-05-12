 2026-05-06T12:44:31.715Z

Allgemeines

A-Liga Wi: Mesos Karapetyan nun bei 44 Treffern

Ex-Profi Aleksandr Karapetyan beweist sich beim A-Liga Tabellenführer als Torgarant +++ Klarenthal macht sich Mut fürs Finale

von Alexander Knittel · Heute, 06:30 Uhr · 0 Leser
Aleksandr Karapetyan ist der Torjäger der Kreisliga A Wiesbaden.
Aleksandr Karapetyan ist der Torjäger der Kreisliga A Wiesbaden. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

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Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. Schierstein 13 bejubelte in der Wiesbadener A-Liga beim 4:1 einen überzeugenden Derbysieg gegen Platznachbar Hellas Schierstein. Butrint Sejdin, Michael Lippert, Catalin Cugerean und Roberto Politino schossen ihre 13er zur Vorherrschaft am Saareck. Der SC Meso-Nassau sprang durch das 7:3 beim SC Polonia an die Spitze. Tormaschine Aleksandr Karapetyan drehte dabei ein weiteres Mal auf und erzielte die Saisontore 42, 43 und 44. Gleichwohl hat der Türkische SV II noch ein Spiel weniger und kann den Spitzenplatz wieder zurückerobern. Die DJK Schwarz-Weiß und der FC Albania trennten sich im Verfolgerduell torlos 0:0. Der SC Klarenthal schoss sich beim 6:3 gegen die Spielvereinigung Sonnenberg II für das Pokalendspiel am Mittwoch (19.45 Uhr in Kohlheck gegen Biebrich 02) warm.

Alle Spiele des Spieltags:

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
3
7
Abpfiff

So., 10.05.2026, 12:45 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
3
0
Abpfiff

So., 10.05.2026, 13:15 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
0
0
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
19:30

So., 10.05.2026, 12:30 Uhr
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
1
3
Abpfiff

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
1
4
Abpfiff

Morgen, 19:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
19:30

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
6
3
Abpfiff