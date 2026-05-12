A-Liga Wi: Mesos Karapetyan nun bei 44 Treffern

Aleksandr Karapetyan ist der Torjäger der Kreisliga A Wiesbaden. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Wiesbaden. Schierstein 13 bejubelte in der Wiesbadener A-Liga beim 4:1 einen überzeugenden Derbysieg gegen Platznachbar Hellas Schierstein. Butrint Sejdin, Michael Lippert, Catalin Cugerean und Roberto Politino schossen ihre 13er zur Vorherrschaft am Saareck. Der SC Meso-Nassau sprang durch das 7:3 beim SC Polonia an die Spitze. Tormaschine Aleksandr Karapetyan drehte dabei ein weiteres Mal auf und erzielte die Saisontore 42, 43 und 44. Gleichwohl hat der Türkische SV II noch ein Spiel weniger und kann den Spitzenplatz wieder zurückerobern. Die DJK Schwarz-Weiß und der FC Albania trennten sich im Verfolgerduell torlos 0:0. Der SC Klarenthal schoss sich beim 6:3 gegen die Spielvereinigung Sonnenberg II für das Pokalendspiel am Mittwoch (19.45 Uhr in Kohlheck gegen Biebrich 02) warm.