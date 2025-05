A-Liga WI: Medenbach nach Sieg gegen Maroc kurz vor Meisterschaft

Wiesbaden (knit). Der TuS Medenbach kommt aus dem Jubeln kaum mehr heraus und gewann nun auch das Topspiel der Fußball-Kreisliga A Wiesbaden gegen den FC Maroc mit 2:1. Nachdem Spielertrainer Manuel Ulm in Minute 89 einen Handelfmeter nicht verwandelt hatte, erlöste Defensivallrounder Sebastian Plettenberg den TuS in der Nachspielzeit doch noch mit dem Siegtreffer. In der englischen Woche kann die Meisterschaft fix gemacht werden.