A-Liga Wi: Manuel Ulm hievt Medenbach hoch

Wiesbaden. Nach dem 5:0 Sieg bei beim SC Meso-Nassau ist A-Ligist TuS Medenbach der Sprung in die Kreisoberliga nicht mehr zu nehmen. „Alle Dämme sind gebrochen, wir haben es geschafft. Es ist verrückt, dass man das schon am drittletzten Spieltag sagen kann. Auch heute war unser Sieg wieder hochverdient. In den letzten drei Spielen haben wir 19 Tore geschossen, das spricht für sich. Gerade zum Saisonende sind wir noch mal enger zusammengerückt und haben uns darauf konzentriert, was uns stark macht“, gab es bei Manuel Ulm und seinen Schützlingen selbst im Endspurt keine Schwächephase. „Wir machen die Nacht zum Tag“, meldete sich Ulm von der Aufstiegsfeier im Vereinsheim.

Eine solche würden nach dieser Saison sicher gerne auch der SC Polonia und die Spvgg. Igstadt ausrichten, die im Topspiel aufeinandertrafen. Polonia war als Tabellenfünfter zum Siegen verdammt und ging auch früh durch Patryk Mirosz in Führung. Michel Weiershäuser egalisierte kurz danach den Frühstart per Freistoßtor. Karol Romanowiczs erneuter Führungstreffer vollendete eine wilde Anfangsviertelstunde. Goalgetter Patrick Angelroth war es dann, der kurz nach der Pause zum 2:2 netzte und eine Druckphase der Gäste einleitete, die folgend von Emil Meyer zur ersten Igstadter Führung genutzt wurde. Meyers vorerst letztes Tor flog er doch kurz danach nach einer Zehn-Minuten-Strafe in der ersten Halbzeit und einer weiteren gelben Karte nach einem Foul an Szczepan Popko vom Platz. Dieser erwiderte das Foul mit einer Tätlichkeit, sodass es beidseitig zu zehnt weiterging. Polonia stemmte sich gegen die Niederlage und kam letztlich durch ein Slapstick-Eigentor noch zum 3:3-Endstand. „Wir haben eine super erste A-Liga-Saison gespielt. Ich bin sehr zufrieden mit den Jungs“, ist für Abdelkader Boulghalegh der Aufstieg aus Polonia-Sicht quasi abgehackt, während Igstadt alles in der eigenen Hand hat.