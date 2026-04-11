A-Liga Wi: Hellas kündigt Berufung an

Wiesbaden. Am vergangenen Spieltag wurde die A-Liga-Partie zwischen dem SC Polonia und dem FSV Hellas Schierstein kurz vor Ende beim Stand von 3:2 für den SCP frühzeitig abgebrochen. Nun hat das Kreissportgericht bereits ein Urteil gefällt, das allerdings nur eine Partei befriedet.
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Es bleibt beim 3:2-Endstand für Polonia
Beide Vereine berichteten im Nachgang, in unterschiedlichen Versionen, von einer Rudelbildung und einer rassistischen Beleidigung. Beides stellte auch das Gericht fest. Demnach wird ein Hellas-Akteur für acht Spiele gesperrt, nachdem er nach Auffassung des Kreissportgerichts einen Polonia-Spieler durch einen Kopfstoß verletzte. Die Ausführungen Hellas‘ konnten dabei den Schiedsrichter-Bericht nicht entkräften. Ebenjener Polonia-Spieler wurde außerdem mit einem Platzverbot von vier Spielen und einer Geldstrafe in Höhe von 50 Euro belegt. Damit reagierte das Gericht unter Vorsitz von Thorsten Nordholdt auf die rassistische Diskriminierung „Scheiß Afrika“, die sowohl Hellas als auch der Schiedsrichter bestätigten. Das Gericht milderte dabei die Strafe mit der Begründung, dass die Diskriminierung nach dem Kopfstoß erfolgte. Außerdem bleibt es beim 3:2-Endstand für Polonia.
„Unser Vorsitzender ist aktuell im Ausland, sobald er zurück ist, werden wir in Berufung gehen. Dass die rassistische Diskriminierung nur vier Spiele Sperre nach sich zieht, ist ein völlig falsches Zeichen. Auch die Entschuldigung gegenüber unserem Spieler, von der Polonia berichtet, hat es nicht gegeben. Stattdessen wurde unser Spieler im Nachgang weiter bedroht. Wir halten es auch für falsch, dass die drei Punkte an Polonia gehen. Aufgrund der Unterbrechungen wären noch mehrere Minuten zu spielen gewesen. Das Spiel stand nicht kurz vor dem Abpfiff“, kommentierte Hellas-Co-Trainer Giorgos Politis.
Polonia verzichtet auf Rauswurf des Spielers
Polonias sportlicher Leiter Jaroslaw Wosko: „Das Urteil geht für uns so in Ordnung. Unser Spieler gehört dafür definitiv bestraft. Wir haben auch mit ihm gesprochen, er sieht den Fehler ein und hat nun ja ohnehin erstmal Platzverbot.“ Polonia verzichtet damit, wie im „ersten Moment angedacht“, auf einen Rauswurf. Auch der Hellas-Spieler bleibt an Bord. „Es war ein Kopf-an-Kopf gehen, was natürlich auch nicht geht, aber es war kein Kopfstoß“, meint Hellas-Co-Trainer Politis weiter.