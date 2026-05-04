A-Liga Wi: Freudenberg weiter mit Mike Machwirth

Mike Machwirth soll auch in der kommenden Runde den Aufwärtstrend des FC Freudenberg weiterführen. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

Wiesbaden. „Wenn wir die drei Spiele gewinnen und nicht nur Unentschieden spielen, sprechen wir da oben definitiv noch ein Wörtchen mit“, ärgerte sich Felix Paulsen, Sportlicher Leiter des Fußball-A-Ligisten FC Freudenberg, nach dem 2:2 gegen den C.D. Espanol über das dritte Remis in Folge (zuletzt 3:3 gegen Schwarz-Weiß und 1:1 gegen Albania).

Die Freudenberger starteten mit dem Minimalziel „souveräner Klassenerhalt“ in die Runde und tummelen sich bis wenige Spieltage vor Schluss nun im Spitzenfeld. „Wir wollten von Beginn an einfach nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Dass wir letztlich oben mitspielen, freut uns natürlich. Aber dann hätten wir gerne auch wirklich nochmal angegriffen. So werden das Meso und der Türkische SV unter sich ausmachen“, ist sich Paulsen sicher. Kommende Saison soll es dann im Aufstiegskampf weitergehen: „Wir wollen daran anknüpfen und nach oben schauen.“ Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen: Mit Trainer Mike Machwirth verlängerte man kürzlich. Auch der Kader bleibt soweit zusammen und wird künftig unter anderem mit Zuwachs aus der A-Jugend verstärkt.

Veränderungen auf der Trainerbank gibt es hingegen in Erbenheim, wo die zweite Garde nach dem 2:6 gegen Schwarz-Weiß weiter in Richtung B-Liga blicken muss. Steven Lenzer, jüngst beim SV Kostheim 12 an Bord, übernimmt das Schlusslicht zur neuen Saison. Der Türkische SV II gewann das Topspiel in Sonneberg mit 4:3. Naurod II und Albania feierten Big Points im Abstiegskampf.