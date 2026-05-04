 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

A-Liga Wi: Freudenberg weiter mit Mike Machwirth

FCF möchte den Aufwärtstrend aus dieser Saison auch nächstes Jahr fortführen +++ Trainerwechsel bei Erbenheim II

von Alexander Knittel · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
Mike Machwirth soll auch in der kommenden Runde den Aufwärtstrend des FC Freudenberg weiterführen.
Mike Machwirth soll auch in der kommenden Runde den Aufwärtstrend des FC Freudenberg weiterführen. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

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Wiesbaden. „Wenn wir die drei Spiele gewinnen und nicht nur Unentschieden spielen, sprechen wir da oben definitiv noch ein Wörtchen mit“, ärgerte sich Felix Paulsen, Sportlicher Leiter des Fußball-A-Ligisten FC Freudenberg, nach dem 2:2 gegen den C.D. Espanol über das dritte Remis in Folge (zuletzt 3:3 gegen Schwarz-Weiß und 1:1 gegen Albania).

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Die Freudenberger starteten mit dem Minimalziel „souveräner Klassenerhalt“ in die Runde und tummelen sich bis wenige Spieltage vor Schluss nun im Spitzenfeld. „Wir wollten von Beginn an einfach nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Dass wir letztlich oben mitspielen, freut uns natürlich. Aber dann hätten wir gerne auch wirklich nochmal angegriffen. So werden das Meso und der Türkische SV unter sich ausmachen“, ist sich Paulsen sicher. Kommende Saison soll es dann im Aufstiegskampf weitergehen: „Wir wollen daran anknüpfen und nach oben schauen.“ Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen: Mit Trainer Mike Machwirth verlängerte man kürzlich. Auch der Kader bleibt soweit zusammen und wird künftig unter anderem mit Zuwachs aus der A-Jugend verstärkt.

Veränderungen auf der Trainerbank gibt es hingegen in Erbenheim, wo die zweite Garde nach dem 2:6 gegen Schwarz-Weiß weiter in Richtung B-Liga blicken muss. Steven Lenzer, jüngst beim SV Kostheim 12 an Bord, übernimmt das Schlusslicht zur neuen Saison. Der Türkische SV II gewann das Topspiel in Sonneberg mit 4:3. Naurod II und Albania feierten Big Points im Abstiegskampf.

Gestern, 15:00 Uhr
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
2
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
2
6
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
2
2

Gestern, 15:00 Uhr
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
4
0
Abpfiff

Gestern, 12:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
3
4
Abpfiff

Gestern, 12:45 Uhr
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
5
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
3
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
2
2
Abpfiff