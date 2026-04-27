 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

A-Liga Wi: Der SC Meso-Nassau und der „absolute Wahnsinn“

Dass der Wiesbadener Fußball-A-Ligist Aufholjagden kann, hat er schon öfters bewiesen. Beim 4:4 gegen den Türkischen SV II nach 1:4 bis zur 84. Minute ist der Trainer entzückt.

von Alexander Knittel · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der SC Meso-Nassau kommt ganz zum Schluss im Topspiel zurück.
Der SC Meso-Nassau kommt ganz zum Schluss im Topspiel zurück. – Foto: Kristina Schäfer (Archiv)

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Wiesbaden
Klarenthal
SV Niedernhs II
Bierstadt II
Frauenstein II

Wiesbaden. Der SC Meso-Nassau Wiesbaden legte im Topspiel der Wiesbadener A-Liga gegen den Türkischen SV II zum wiederholten Male in dieser Saison einen unbegreiflichen Schlussspurt hin.

Gestern, 12:30 Uhr
Türkischer SV Wiesbaden
Türkischer SV WiesbadenTürk. SV Wsb II
SC Meso-Nassau Wiesbaden
SC Meso-Nassau WiesbadenMeso-Nassau
4
4
Abpfiff

Bis in Minute 84 lag die Mannschaft von Spielertrainer Markus Bozan beim TSV mit 1:4 hinten, nur um dann am Ende einer wilden Nachspielzeit noch ein 4:4 bejubeln zu dürfen. „Was da abgelaufen ist, ist absoluter Wahnsinn. Wir hatten ja in dieser Saison schon mal Aufholjagden, aber das war verrückt“, schwärmte Bozan.

Der Türkische SV kam deutlich besser ins Spiel und dominierte insbesondere die erste Halbzeit. „Wir waren eigentlich erst in den letzten 25 Minuten besser. Bis dahin, dürfen wir uns so auf keinen Fall präsentieren“, gab Bozan zu und ergänzte: „Nach dem 4:1 war sich der TSV sehr sicher, aber wir wussten, dass wir immer zurückkommen können und es auch eine lange Nachspielzeit geben wird. Nach dem 2:4 haben uns die Zuschauer so mitgenommen. Wir hatten bestimmt 100 Zuschauer auf unserer Seite dabei. Die Stimmung war überragend. Da können wir uns nur bedanken. Sie haben uns getragen“, schwärmte der Meso-Trainer. Torgarant Aleksandre Karapetyan erzielte das 4:4. Meso hat damit bei einem Punkt Rückstand auf den TSV den direkten Vergleich in den beiden Spielen für sich entschieden.

Im Kellerduell trennten sich Niedernhausen II und Naurod II 0:0 und treten damit beide auf der Stelle. Erbenheim II musste das Spiel beim FC Albania mit Personalsorgen absagen.

Gestern, 12:30 Uhr
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
1. FC Naurod
1. FC NaurodNaurod II
0
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
SV Erbenheim
SV ErbenheimErbenheim II
3
0
§ Urteil

Gestern, 15:00 Uhr
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
4
1

Gestern, 12:45 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
SC Polonia Wiesbaden 2018
SC Polonia Wiesbaden 2018SC Polonia
4
3
Abpfiff

Gestern, 13:15 Uhr
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
3
3
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
3
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
FSV Hellas Schierstein
FSV Hellas SchiersteinHellas Schi.
SpVgg Sonnenberg
SpVgg SonnenbergSonnenberg II
8
2
Abpfiff