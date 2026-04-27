A-Liga Wi: Der SC Meso-Nassau und der „absolute Wahnsinn“

Der Türkische SV kam deutlich besser ins Spiel und dominierte insbesondere die erste Halbzeit. „Wir waren eigentlich erst in den letzten 25 Minuten besser. Bis dahin, dürfen wir uns so auf keinen Fall präsentieren“, gab Bozan zu und ergänzte: „Nach dem 4:1 war sich der TSV sehr sicher, aber wir wussten, dass wir immer zurückkommen können und es auch eine lange Nachspielzeit geben wird. Nach dem 2:4 haben uns die Zuschauer so mitgenommen. Wir hatten bestimmt 100 Zuschauer auf unserer Seite dabei. Die Stimmung war überragend. Da können wir uns nur bedanken. Sie haben uns getragen“, schwärmte der Meso-Trainer. Torgarant Aleksandre Karapetyan erzielte das 4:4. Meso hat damit bei einem Punkt Rückstand auf den TSV den direkten Vergleich in den beiden Spielen für sich entschieden.

Im Kellerduell trennten sich Niedernhausen II und Naurod II 0:0 und treten damit beide auf der Stelle. Erbenheim II musste das Spiel beim FC Albania mit Personalsorgen absagen.