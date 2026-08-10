A-Liga Wi: Denis Mavric beim SC Klarenthal der Man of the Match

Denis Mavric (weißes Trikot) schnürt zum Saisonstart einen Dreierpack – Foto: Willi Roth (ArchivI

Wiesbaden. Spektakulär startete die Wiesbadener A-Liga in die neue Spielzeit: Der SC Klarenthal entschied das Duell der Aufstiegsaspiranten beim FC Freudenberg kurz vor Schluss mit 4:3 für sich. „Wir waren gut besetzt und haben es eigentlich auch gut gemacht. Es war ein richtig starkes A-Liga-Spiel“, erlebte der sportliche Leiter Felix Paulsen trotz Niederlage einen ordentlichen Saisonstart.

Benjamin Friedrich brachte den FCF nach 40 Minuten in Führung, doch Denis Mavric antwortete vor dem Seitenwechsel mit dem Ausgleich. Ein Doppelschlag von Mavric und Ramazan Sakar nach der Pause brachte den SC mit 3:1 in Front. „Wir sind trotzdem gut im Spiel geblieben und haben uns den Ausgleich verdient“, freute sich Paulsen über die Treffer von Karim Bouhabba (68.) und Jaouad Massaoudi (86.). Erneut war es in der Schlussminute Denis Mavric (2025/26 32 Mal erfolgreich), der seinem Team die ersten drei Punkte sicherte.

Torlos trennten sich die Aufsteiger SKC Munzur und der VfR. „In der ersten Halbzeit waren wir vor allem defensiv gefordert. Nach der Pause kommen wir dann auch zu unseren Chancen und können in Führung gehen. In den letzten zehn Minuten hat Munzur uns hinten reingedrückt, sodass ich unterm Strich absolut zufrieden bin mit dem Punkt“, kommentierte VfR-Coach Deniz Metin, der außerdem ein „faires, aber intensives Derby“ erlebte.

Kreisoberliga-Absteiger FC Maroc überzeugte beim 7:2 im Spiel bei Frauenteins Zweiter.