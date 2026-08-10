 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

A-Liga Wi: Denis Mavric beim SC Klarenthal der Man of the Match

Sein Dreierpack für den SC Klarenthal sorgt zum A-Liga-Start für 4:3 beim FC Freudenberg. Aufsteiger trennen sich unentschieden.

von Alexander Knittel · Gestern, 16:10 Uhr · 0 Leser
Denis Mavric (weißes Trikot) schnürt zum Saisonstart einen Dreierpack
Denis Mavric (weißes Trikot) schnürt zum Saisonstart einen Dreierpack – Foto: Willi Roth (ArchivI

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Wiesbaden. Spektakulär startete die Wiesbadener A-Liga in die neue Spielzeit: Der SC Klarenthal entschied das Duell der Aufstiegsaspiranten beim FC Freudenberg kurz vor Schluss mit 4:3 für sich. „Wir waren gut besetzt und haben es eigentlich auch gut gemacht. Es war ein richtig starkes A-Liga-Spiel“, erlebte der sportliche Leiter Felix Paulsen trotz Niederlage einen ordentlichen Saisonstart.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
FC Freudenberg
FC FreudenbergFreudenberg
1. SC Klarenthal
1. SC KlarenthalKlarenthal
3
4
Abpfiff

Benjamin Friedrich brachte den FCF nach 40 Minuten in Führung, doch Denis Mavric antwortete vor dem Seitenwechsel mit dem Ausgleich. Ein Doppelschlag von Mavric und Ramazan Sakar nach der Pause brachte den SC mit 3:1 in Front. „Wir sind trotzdem gut im Spiel geblieben und haben uns den Ausgleich verdient“, freute sich Paulsen über die Treffer von Karim Bouhabba (68.) und Jaouad Massaoudi (86.). Erneut war es in der Schlussminute Denis Mavric (2025/26 32 Mal erfolgreich), der seinem Team die ersten drei Punkte sicherte.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
S.K.C. Munzur Wiesbaden
S.K.C. Munzur WiesbadenMunzur WI
VfR Wiesbaden
VfR WiesbadenVfR Wiesb.
0
0

Torlos trennten sich die Aufsteiger SKC Munzur und der VfR. „In der ersten Halbzeit waren wir vor allem defensiv gefordert. Nach der Pause kommen wir dann auch zu unseren Chancen und können in Führung gehen. In den letzten zehn Minuten hat Munzur uns hinten reingedrückt, sodass ich unterm Strich absolut zufrieden bin mit dem Punkt“, kommentierte VfR-Coach Deniz Metin, der außerdem ein „faires, aber intensives Derby“ erlebte.

Kreisoberliga-Absteiger FC Maroc überzeugte beim 7:2 im Spiel bei Frauenteins Zweiter.

So., 09.08.2026, 12:30 Uhr
SV Frauenstein
SV FrauensteinFrauenstein II
FC Maroc Wiesbaden
FC Maroc WiesbadenMaroc Wiesb.
2
7
Abpfiff

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
C.D. Español Wiesbaden
C.D. Español WiesbadenC.D. Español
FC Albania Wiesbaden
FC Albania WiesbadenAlbania
3
2
Abpfiff

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Schierstein 13
SV Schierstein 13Schierst. 13
SV Niedernhausen
SV NiedernhausenSV Niedernhs II
3
2
Abpfiff

So., 09.08.2026, 12:45 Uhr
FC Bierstadt
FC BierstadtBierstadt II
DJK Schwarz-Weiss Wiesbaden
DJK Schwarz-Weiss WiesbadenSW Wiesbaden
0
3
Abpfiff

So., 09.08.2026, 12:30 Uhr
SpVgg Sonnenberg
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SC Polonia Wiesbaden 2018
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1
4
Abpfiff