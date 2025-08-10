Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
A-Liga Wetzlar lässt es auch in neuer Saison wieder krachen
Teaser KLA WETZLAR: +++ Die Teams in der höchsten Spielklasse im Wetzlarer Fußballkreis sind weiterhin hungrig auf viele Treffer. Das größte Schützenfest feiert der FC Cleeberg II gegen die SG Hohenahr +++
Wetzlar. Die Fußball-A-Liga Wetzlar bleibt ihrer Tradition treu. Denn schon in der Vorsaison zeichnete sie sich durch ihren Trefferreichtum aus. An diesem zweiten Spieltag feierte der FC Cleeberg II ein 6:0-Schützenfest, der FC Werdorf verteidigte die Tabellenspitze und die SG Waldsolms II traf dreifach. Bereits am Freitag verwandelten die SG Hohenahr einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Auswärtserfolg.