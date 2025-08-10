 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Gleich sechsmal kann der FC Cleeberg II im Heimspiel gegen die SG Hohenahr sich zu Toren gratulieren. Hier freut sich Maurice Florian (2.v.l.) mit Jan Ole Schimpf (2.v.r.) über das 2:0. © Steffen Bär
A-Liga Wetzlar lässt es auch in neuer Saison wieder krachen

Teaser KLA WETZLAR: +++ Die Teams in der höchsten Spielklasse im Wetzlarer Fußballkreis sind weiterhin hungrig auf viele Treffer. Das größte Schützenfest feiert der FC Cleeberg II gegen die SG Hohenahr +++

Wetzlar. Die Fußball-A-Liga Wetzlar bleibt ihrer Tradition treu. Denn schon in der Vorsaison zeichnete sie sich durch ihren Trefferreichtum aus. An diesem zweiten Spieltag feierte der FC Cleeberg II ein 6:0-Schützenfest, der FC Werdorf verteidigte die Tabellenspitze und die SG Waldsolms II traf dreifach. Bereits am Freitag verwandelten die SG Hohenahr einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Auswärtserfolg.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

