A-Liga Wetzlar lässt es auch in neuer Saison wieder krachen

Wetzlar. Die Fußball-A-Liga Wetzlar bleibt ihrer Tradition treu. Denn schon in der Vorsaison zeichnete sie sich durch ihren Trefferreichtum aus. An diesem zweiten Spieltag feierte der FC Cleeberg II ein 6:0-Schützenfest, der FC Werdorf verteidigte die Tabellenspitze und die SG Waldsolms II traf dreifach. Bereits am Freitag verwandelten die SG Hohenahr einen 0:1-Rückstand in einen 3:1-Auswärtserfolg.