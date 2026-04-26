 2026-04-23T13:43:33.969Z

Ligabericht

A-Liga Wetzlar: Heftige Klatsche für Spitzenreiter VfB Aßlar

Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat Tabellenführer Aßlar deutlich gegen Büblingshausen II verloren. Der FC Werdorf nutzte dagegen den Patzer von Kölschhausen und festigt Rang zwei +++

von Redaktion · Heute, 21:12 Uhr · 0 Leser
In der Fußball-A-Liga Wetzlar kommt Johannes Gierhardt (l.) mit dem VfB Aßlar beim RSV Büblingshausen II um Tim Eckhard heftig unter die Räder. Der Tabellenführer verliert mit 1:6. © Steffen Baer
In der Fußball-A-Liga Wetzlar kommt Johannes Gierhardt (l.) mit dem VfB Aßlar beim RSV Büblingshausen II um Tim Eckhard heftig unter die Räder. Der Tabellenführer verliert mit 1:6. © Steffen Baer

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Wetzlar. In der heißen Phase der Wetzlarer Fußball-A-Liga hat Spitzenreiter Aßlar gepatzt und ist beim RSV Büblingshausen II deutlich mit 1:6 (0:2) unter die Räder gekommen. Währenddessen setzte sich Verfolger Werdorf nach einer starken zweiten Halbzeit gegen die SG Eintracht Wetzlar durch. Auch Hohenahr, Waldsolms, Schöffengrund und Cleeberg punkteten jeweils dreifach.

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