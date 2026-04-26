A-Liga Wetzlar: Heftige Klatsche für Spitzenreiter VfB Aßlar Teaser KLA WETZLAR: +++ In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat Tabellenführer Aßlar deutlich gegen Büblingshausen II verloren. Der FC Werdorf nutzte dagegen den Patzer von Kölschhausen und festigt Rang zwei +++ von Redaktion · Heute, 21:12 Uhr · 0 Leser

In der Fußball-A-Liga Wetzlar kommt Johannes Gierhardt (l.) mit dem VfB Aßlar beim RSV Büblingshausen II um Tim Eckhard heftig unter die Räder. Der Tabellenführer verliert mit 1:6. © Steffen Baer

Wetzlar. In der heißen Phase der Wetzlarer Fußball-A-Liga hat Spitzenreiter Aßlar gepatzt und ist beim RSV Büblingshausen II deutlich mit 1:6 (0:2) unter die Räder gekommen. Währenddessen setzte sich Verfolger Werdorf nach einer starken zweiten Halbzeit gegen die SG Eintracht Wetzlar durch. Auch Hohenahr, Waldsolms, Schöffengrund und Cleeberg punkteten jeweils dreifach.