A-Liga: Wer ist Nummer eins in Lampertheim?

Bergstraße. Wer wird Lampertheims fußballerische Nummer eins? Die Entscheidung hierüber wird auch in dieser Saison zwischen den A-Ligisten FV Hofheim und dem TV Lampertheim fallen. Doch allzu sicher dürften sich die Hofheimer nicht sein, ebenso wie in der vergangenen Saison vorne zu liegen. Da braucht man nur einen Blick auf den vergangenen Spieltag zu richten: Der TV Lampertheim gewann mit 3:0, die Hofheimer gingen mit 1:7 beim SV Affolterbach unter. „Als mir noch kurz vor Spielbeginn weitere Ausfälle bekannt wurden, wusste ich, dass wir dies nicht kompensieren können. Deswegen hatte ich mich die hohe Niederlage auch nicht überrascht, und ich konnte mich schnell mit ihr abfinden“, will Hofheims Trainer Maxi von Dungen dem Debakel keine Träne hinterherweinen. Gegen den TV Lampertheim am Sonntag hofft er, dass es wieder wesentlich besser aussieht: „Einige Spieler kehren zurück. Wir wollen die Punkte in jedem Fall in Hofheim behalten.“

Am Sonntag empfängt der TSV Hambach den SV/BSC Mörlenbach und hat nur einen Wunsch: drei Punkte. „Nach der enttäuschenden Leistung am vergangenen Sonntag in Lampertheim, als wir völlig zurecht mit 0:3 verloren haben, erwarte ich nun, dass die Mannschaft ein anderes Gesicht zeigt“, hofft Hambachs Trainer Marco John auf eine Wende zum Besseren.

Die nötige Einstellung und Disziplin müssten, so fordert John, unbedingt wieder auf den Platz gebracht werden: „Wenn wir das hinbekommen, gewinnen wir auch das Spiel gegen Mörlenbach.“ Auch wenn den Trainer in personeller Hinsicht ein paar Sorgen plagen, sei es die klare Vorgabe, „das Spiel zu gewinnen und die drei Punkte in Hambach zu belassen.“

„Wir stehen vor einem schweren Spiel“, sagt SV/BSC-Trainer Thorsten Bartmann nicht nur angesichts des kleinen Hambacher Platzes. Auch im Spiel seiner Mannschaft beim 0:0 in Hammelbach sieht er noch Luft nach oben: „Gerade in der ersten Halbzeit waren wir nicht gut.“ Dabei sei es wichtig, dass seine Elf, an deren Defensive er nichts auszusetzen hat, zum Offensiv-Pressing zurückfindet. „Nur dann können wir in Hambach bestehen“, sagt Bartmann, der Jakob Hepp und Lukas Goderbauer zurückerwartet.

FC Ober-Abtsteinach: Drei Punkte zum Bierfest?

„Dass wir nicht vorne mitspielen würden, hat jeder gewusst. Aber so etwas Schlechtes war nicht zu erwarten“, bedauert Sebastian Trenkwald, der Spielausschussvorsitzende von Absteiger FC Ober-Abtsteinach, dass seine Mannschaft erst einmal gepunktet hat und sich zuletzt beim 1:3 in Riedrode sehr schwach präsentierte. Eine Tatsache, die sich nach Trenkwalds Auffassung, dringend ändern muss: „Die Mannschaft muss am Sonntag gegen Trösel eine Reaktion zeigen“, hofft er, dass pünktlich zum Ober-Abtsteinacher Bierfest vor erwarteten 400 Zuschauern der erste Dreier eingefahren wird – auch wenn Jonas Jaap, Julius Hintenlang, Ian Fischer und Spielertrainer Jan Schörling derzeit fehlen.





