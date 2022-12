Können der Tabellendritte SG Aartal und Simon Henss den Siegeszug des Primus SSV Allendorf stoppen? In der A-Liga steigt das Duell am Sonntag in Sechshelden. (© Lorenz Pietzsch)

A-Liga: Wer geht mit positivem Gefühl in die Pause? Teaser KLA DILLENBURG: +++ Der letzte Spieltag vor der Winterpause steht in der Fußball-A-Liga Dillenburg an. Verfolger SG Aartal versucht sich an Primus SSV Allendorf. Eine Partie steht kurz vor der Absage +++

DILLENBURG. Bevor es in die Winterpause geht, steht in der Fußball-A-Liga Dillenburg am Samstag und am Sonntag noch ein Spieltag auf dem Programm: Die Partie SG Roth/Simmersbach gegen die SG Eschenburg II läutet das Wochenende am Samstag um 14 Uhr ein, gefolgt von der Begegnung SV Oberscheld gegen den FC Niederroßbach um 14.30 Uhr. SV Eisemroth empfängt um 15 Uhr die SG Seelbach/Scheld. Zum Abschluss werden am Sonntag um 14 Uhr die letzten drei Partien angepfiffen.