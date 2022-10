A-Liga: Wer entzaubert den Spitzenreiter? SG Bad König/Zell fordert im A-Liga-Topspiel den KSG Vielbrunn heraus – der hatte zuletzt Glück

Odenwaldkreis. Erst am vorletzten Spieltag der vergangenen Spielzeit stellte die Gruppenliga-Reserve des TSV Höchst den Klassenerhalt in der Kreisliga A sicher. Noch so eine schwierige Spielzeit möchte das Perspektivteam nicht durchleben, startete jetzt deutlich besser in die neue Saison. Am Sonntag (13 Uhr) erwartet der TSV II die SSV Brensbach und sollte nachlegen, auch wenn die Aufgabe sehr anspruchsvoll wird. Auf die Abstiegsplätze haben die Höchster sechs Punkte Vorsprung, doch das Polster könnte schmelzen, denn der Gegner hat sich stetig gesteigert und ist vielleicht deutlich stärker, als es das Tabellenbild verrät. Davor warnt der neue TSV II-Trainer Tobias Eisenhauer. Der Nichtabstieg bleibe das erste Ziel. „Wir müssen unsere Form Spieltag für Spieltag bestätigen. Schnell kann es auch wieder in die untere Tabellenregion gehen.“

So., 23.10.2022, 13:00 Uhr TSV Höchst TSV Höchst II SSV Brensbach Brensbach 13:00 PUSH

Dabei kann sich der Coach besonders auf Winterzugang Kai Oliver Häckler verlassen, der in der Innenverteidigung für Ordnung und Ruhe sorgt. Er sei eine echte Korsettstange der Höchster A-Liga-Formation. Und da ist auch noch Emil Frühling, der in der vergangenen Saison wegen seines Studiums nur wenig zur Verfügung stand, jetzt aber wieder mit bemerkenswerten Einsätzen im zentralen Mittelfeld Taktgeber ist und auch entscheidende Tore erzielt. Mit Timo Knierim, Oliver Schwarz, Alexander Spiel, Yannick Muth oder Nicklas Kirsch stehen zudem aus höheren Spielklassen erfahrene Fußballer in den Reihen der Mannschaft. Aber auch Tobias Eisenhauer weiß, dass die A-Liga ausgeglichen ist, wie lange nicht. „Wenn wir die Aufgabe gegen Brensbach konzentriert angehen, vor allem ein diszipliniertes Abwehrverhalten an den Tag legen, dann rechne ich mir gegen Brensbach schon was aus. Wir sind durch die bessere spielerische Struktur auch nicht mehr so anfällig für Gegentore“, umreißt Eisenhauer die anstehende Herausforderung gegen spielstarke Gäste, die ebenfalls die drei Punkte benötigen, um ihre ausgegebenen Ziele zu erreichen.

Bei der KSG Vielbrunn kündigt sich ein echtes Spitzenspiel an, wenn Verfolger SG Bad König/Zell am Sonntag (15 Uhr) seine Visitenkarten im Höhenort abgeben wird. Die KSG ist in der aktuellen A-Liga-Saison noch ungeschlagen, enttäuschte aber zuletzt beim 1:1 in Seckmauern, kam erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich und hatte Glück, dass die TSV-Reserve sich ihr bietende Chancen nicht zur Entscheidung nutzte. Gegner Bad König ist auf dem Vormarsch und muss eigentlich in Vielbrunn gewinnen, wenn die Kurstädter um den Aufstieg mitspielen wollen.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr TSV Hainstadt Hainstadt SG Sandbach SG Sandbach II 15:00 PUSH