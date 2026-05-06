A-Liga: Weissenberg nutzt Regelwerk, um im Abstiegskampf zu bestehen Die SVG Weissenberg kämpft mit allen Mitteln gegen den Abstieg ihrer Reserve aus der Kreisliga A Neuss. Gegen den SV Rosellen standen gleich sieben Akteure aus dem Bezirksliga-Kader auf dem Platz. Aber ein Selbstläufer ist die Sache nicht. von RP / srh/ben- · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser

Die SVG Neuss-Weissenberg versärkt aktuell massiv ihre Zweitvertretung in der Kreisliga A. – Foto: Andre Peters

Der SV Rosellen reißt in der laufenden Saison der Neusser Kreisliga A zwar keine Bäume aus, spielt aber eine solide Runde ohne Abstiegssorgen. Umso erstaunlicher, dass die Rosellener am Wochenende beim Kellerkind SVG Weissenberg II eine 0:8-Packung kassierten.

Die Weißenberger setzten damit ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf. Und das ganz bewusst: Sie schöpfen im Saisonendspurt das Reglement voll aus, um ihre Reserve mit üppiger Unterstützung aus der Erstvertretung möglichst in der Liga zu halten. Bezirksliga-Prominenz in der Kreisliga A Gegen Rosellen gehörten in Gestalt von Ben-Luca Schmidt (drei Treffer), Antonio Primorac, Yusuf Bilazer, Dennis Brune (ein Treffer) und Mario Dundovic (ein Treffer), Tom Nilgen (ein Treffer) und Torwart Tobias Heckhausen gleich sieben Spieler aus dem Bezirksligakader Aufgebot der SVG-Reserve. Um das möglich zu machen, haben sich die Weissenberger sehr gut informiert, was die Regeln hergeben. So setzten sie laut Staffelleiterin Daniela Dohmen an den beiden Spieltagen vor dem Stichtag 1. Mai die dafür auserkorenen Bezirksliga-Akteure in ihrer Kreisliga-Truppe ein, damit diese dort bis zum Saisonende nach Bedarf aushelfen können. Theoretisch dürften sie auch noch in der Erstvertretung mitspielen, aber nur bei Einhaltung einer fünftägigen Schonfrist.

„Wir haben als Verein entschieden, dass Spieler von der Ersten Mannschaft aushelfen, damit wir als Zwote nicht absteigen“, so Reserve-Trainer Markus Bartsch. Auch Bezirksliga-Coach Dirk Schneider steht voll hinter der Maßnahme, auch wenn es für seine Truppe jüngst daheim eine deutliche 2:6 (2:2)-Packung gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd gab. „Das lag aber nicht nur daran, dass bei uns die Leute gefehlt haben. Süd war einfach super effektiv, und das Resultat ist zu hoch ausgefallen“, erklärte Dirk Schneider, für den der Verein über allem steht: „Wir können uns das wegen einer bisher tollen Saison in der Bezirksliga leisten und wollen uns die Kreisliga A als Sprungbrett für junge Spieler erhalten. Wieso sollten wir dann unsere Möglichkeiten nicht nutzen?“ Als Team inzwischen besser eingespielt Gegen Straberg (1:1) und Orken (4:5) brachte die Hilfe von oben nur mäßigen Erfolg, gegen Rosellen entfaltete die geballte Qualität aber ihre volle Wirkung. „Dieses Mal waren wir schon deutlich besser eingespielt als Team“, so Bartsch. In die Karten spielte seiner Mannschaft zudem, dass Rosellen den Erfolg gegen Uedesheim im Spiel um Platz drei im Kreispokal in den Knochen hatte und ersatzgeschwächt war.