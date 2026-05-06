A-Liga: Weissenberg nutzt Regelwerk, um im Abstiegskampf zu bestehen

Der SV Rosellen reißt in der laufenden Saison der Neusser Kreisliga A zwar keine Bäume aus, spielt aber eine solide Runde ohne Abstiegssorgen. Umso erstaunlicher, dass die Rosellener am Wochenende beim Kellerkind SVG Weissenberg II eine 0:8-Packung kassierten.
Die Weißenberger setzten damit ein wichtiges Zeichen im Abstiegskampf. Und das ganz bewusst: Sie schöpfen im Saisonendspurt das Reglement voll aus, um ihre Reserve mit üppiger Unterstützung aus der Erstvertretung möglichst in der Liga zu halten.
Gegen Rosellen gehörten in Gestalt von Ben-Luca Schmidt (drei Treffer), Antonio Primorac, Yusuf Bilazer, Dennis Brune (ein Treffer) und Mario Dundovic (ein Treffer), Tom Nilgen (ein Treffer) und Torwart Tobias Heckhausen gleich sieben Spieler aus dem Bezirksligakader Aufgebot der SVG-Reserve. Um das möglich zu machen, haben sich die Weissenberger sehr gut informiert, was die Regeln hergeben. So setzten sie laut Staffelleiterin Daniela Dohmen an den beiden Spieltagen vor dem Stichtag 1. Mai die dafür auserkorenen Bezirksliga-Akteure in ihrer Kreisliga-Truppe ein, damit diese dort bis zum Saisonende nach Bedarf aushelfen können. Theoretisch dürften sie auch noch in der Erstvertretung mitspielen, aber nur bei Einhaltung einer fünftägigen Schonfrist.
„Wir haben als Verein entschieden, dass Spieler von der Ersten Mannschaft aushelfen, damit wir als Zwote nicht absteigen“, so Reserve-Trainer Markus Bartsch. Auch Bezirksliga-Coach Dirk Schneider steht voll hinter der Maßnahme, auch wenn es für seine Truppe jüngst daheim eine deutliche 2:6 (2:2)-Packung gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd gab. „Das lag aber nicht nur daran, dass bei uns die Leute gefehlt haben. Süd war einfach super effektiv, und das Resultat ist zu hoch ausgefallen“, erklärte Dirk Schneider, für den der Verein über allem steht: „Wir können uns das wegen einer bisher tollen Saison in der Bezirksliga leisten und wollen uns die Kreisliga A als Sprungbrett für junge Spieler erhalten. Wieso sollten wir dann unsere Möglichkeiten nicht nutzen?“
Gegen Straberg (1:1) und Orken (4:5) brachte die Hilfe von oben nur mäßigen Erfolg, gegen Rosellen entfaltete die geballte Qualität aber ihre volle Wirkung. „Dieses Mal waren wir schon deutlich besser eingespielt als Team“, so Bartsch. In die Karten spielte seiner Mannschaft zudem, dass Rosellen den Erfolg gegen Uedesheim im Spiel um Platz drei im Kreispokal in den Knochen hatte und ersatzgeschwächt war.
Rosellens Trainer Dalibor Dobras ordnete die Niederlage entsprechend ein: „Die SVG hat verdient gewonnen. Wir waren froh, dass wir überhaupt antreten konnten.“ Trotz der klaren Niederlage stellte sich Dobras vor seine Mannschaft: „Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf, ich bin eher stolz, dass sie angetreten sind und durchgezogen haben. Das Ergebnis ist etwas zu hoch ausgefallen, aber es war eine klare Angelegenheit.“ Für Rosellen gilt es nun, die Saison ordentlich zu Ende zu bringen. „Die letzten vier Spiele müssen wir noch irgendwie durchziehen, dann machen wir einen Haken hinter die Saison und konzentrieren uns auf einen Neustart“, so Dobras. Für die SVG-Reserve geht’s am Sonntag nach Glehn, ganz wichtig werden aber die beiden letzten Saisonspiele gegen die direkten Konkurrenten Vatan Neuss zu Hause und bei der SG Grimlinghausen/Norf. Sicher wieder mit Unterstützung aus der Erstvertretung.