A-Liga: Wechsel in Aschbach

Leicht gefallen sei ihm der Rücktritt von dem Posten, den er seit Oktober 2021 innehatte, nicht. Doch sein Beruf als Versicherungskaufmann, Sauerwein nimmt Anfang November eine neue Stelle an, und eine veränderte Lebensplanung erforderten ein Umdenken bei dem bald 50-Jährigen: „Der Beruf wird nochmals mehr Zeit in Anspruch nehmen. Auch meine Familie spielte in der Entscheidungsfindung eine große Rolle, sodass ich mich jetzt dazu entscheiden habe, den Job als Abteilungsleiter an den Nagel zu hängen.“ Seinen Entschluss habe er dem TSV-Vorstand schon vor ein paar Wochen mitgeteilt, die Suche nach einem Nachfolger laufe bereits auf Hochtouren, berichtet Sauerwein.

Menschen, die ehrenamtliche Arbeit mit viel Herzblut und Seele betreiben, seien immer schwerer zu finden, weiß der Odenwälder. Probleme, mit denen viele Vereine, auch im Überwald, zu kämpfen haben. „Ich möchte mir nicht anmaßen, über andere zu urteilen. Aber tatsächlich führen unter anderem gesellschaftliche Entwicklungen und veränderte Freizeitplanungen dazu, dass es immer schwerer wird, Menschen vom Ehrenamt zu begeistern“, sagt Gerhard Sauerwein. Auch Vereine in der Nachbarschaft wie Eintracht und SG Wald-Michelbach oder der FC Odin Schönmattenwag zeigen, woran es zunehmend hängt. „Es wird sogar immer schwerer, Spieler für die Mannschaften zu gewinnen. Wir hier in Aschbach haben aber in den vergangenen vier Jahren viel aufgebaut und neben einer zweiten Männer-Mannschaft auch eine Frauen- sowie eine Mädchenmannschaft ins Leben gerufen. Hatten wir 2021 noch 16 Spieler im Herrenbereich, sind es aktuell rund 50 in beiden Teams“, weiß der Noch-Abteilungsleiter mit Stolz zu berichten. Bleibt weiterhin das Problem der ehrenamtlichen Arbeit in den Amateurvereinen, die mitunter auch nicht die Wertschätzung genießt, die sie eigentlich verdient hätte. Und damit haben eben viele Vereine in der Region zu kämpfen.