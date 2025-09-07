Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
A-Liga: Wallauer 4:4-Wahnsinn nach 1:4 gegen Obere Lahn
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf gelingt dem FV Wallau eine tolle Aufholjagd gegen die SG Obere Lahn. Der SSV Endbach/Günterod setzt sich beim SV Hartenrod klar durch +++
Marburg-Biedenkopf. Die SG Obere Lahn hat im Derby der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf in Wallau schon 4:1 geführt. Danach leitete ein Eigentor die Wende ein und am Ende rettete Wallau ein 4:4. Der SSV Endbach/Günterod gewann beim SV Hartenrod mit 3:0.