Ligabericht
Mit zwei Toren binnen zwei Minuten drehte Johan Seipp das Spiel gegen die SG Versbachtal (rechts Nico Bauer) zugunsten der SG Wommelshausen/Dernbach. © Jens Schmidt
A-Liga: Wallauer 4:4-Wahnsinn nach 1:4 gegen Obere Lahn

Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ In der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf gelingt dem FV Wallau eine tolle Aufholjagd gegen die SG Obere Lahn. Der SSV Endbach/Günterod setzt sich beim SV Hartenrod klar durch +++

Marburg-Biedenkopf. Die SG Obere Lahn hat im Derby der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf in Wallau schon 4:1 geführt. Danach leitete ein Eigentor die Wende ein und am Ende rettete Wallau ein 4:4. Der SSV Endbach/Günterod gewann beim SV Hartenrod mit 3:0.

Den kompletten Bericht lest Ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

