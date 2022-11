A-Liga: Vorsprung auf neun Punkte ausgebaut Primus VfR Groß-Gerau II gewinnt Topspiel in Dornheim mit 1:0 +++ Kantersiege für Mörfelden und SVA

GROSS-GERAU. Nun sind sie schon neun Punkte weg. Die Fußballer des VfR Groß-Genau II waren auch im Spitzenspiel von der SG Dornheim nicht zu schlagen und führen weiter souverän die A-Liga Groß-Gerau an. Dornheim fiel dagegen hinter die SKV Büttelborn II, die am Donnerstag in Stockstadt 3:3 unentschieden spielte, auf Rang drei zurück. Königstädten und Mörfelden bleiben mit zwei 8:0-Kantersiegen dicht dahinter.

SVA Königstädten – SKG Bauschheim 8:0 (4:0). Vor rund 100 Zuschauern ging das Stadtderby überraschend deutlich an die Alemannia. „Bauschheim hatte von Beginn an keine Chance. Wir waren sehr effektiv, nach 20 Minuten stand es schon 3:0“, zeigte sich Abteilungsleiter Jochen Weller sichtlich zufrieden. Daniel Akmadzic stach mit vier Toren heraus.

SV Klein-Gerau – SG Trebur-Astheim 2:2 (1:1). „Da war mehr drin“, fand Ferdinand Ukaj vom Klein-Gerauer Trainerteam. Nachdem Nils Wolf mit einer Glanzparade das 2:3 verhindert hatte, traf sein Bruder Albert Ukaj kurz vor Schluss nur die Latte.

Tore: 1:0 Ünalan (22.), 1:1 Traupel (32.), 1:2 Geisler (61.), 2:2 La Pietra (70.).

Eintracht Rüsselsheim – Concordia Gernsheim 0:3 (0:2). Es war die dritte Heimniederlage in Folge für die Eintracht. Ohne ihren verletzten Torjäger Marinos Velitsianos fehlte es an Effektivität. Nur ein Pfostentreffer von Ayoub Lhajiui (20.) sorgte in der ersten Halbzeit für Gefahr. Gernsheim ging dagegen zur Pause mit 2:0 in Führung und erhöhte kurz danach auf 3:0 „Bei uns war dann die Luft raus“, bedauerte Eintracht-Pressesprecher Herbert Schuster.

Tore: 0:1 Sattler (35.), 0:2 Lhajiui (40. ET), 0:3 Sattler (49.).

SV Raunheim – Germania Gustavsburg 1:2 (1:0). Auch nach der Trennung von Trainer Claudia Pascai blieb Raunheim mit Momo Kacem als neuem Interimscoach ohne Sieg und fiel auf Platz zwölf zurück. Dabei sah Vereinschef Oualid Mokhtari seine Mannschaft die erste Halbzeit dominieren und mit 1:0 führen. „Aber wir haben viele Verletzte, dann hat uns die Luft gefehlt.“ Gustavsburg kam in der letzten Viertelstunde noch zum Ausgleich und Siegtor und hat nun auf Platz 13 fünf Punkte Vorsprung zum Relegationsplatz.

Tore: 1:0 Teppich (21.), 1:1 Ahmed (76.), 1:2 Müller-Belamin (85.).