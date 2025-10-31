 2025-10-30T14:25:35.653Z

Ligavorschau
Die Spieler des FC Niederroßbach bejubeln einen Treffer von Marcel Häußer. Am Samstag wäre ein Heimsieg über die SG Aartal für das Team enorm wichtig. © Lorenz Pietzsch
A-Liga: Vom Dranbleiben und Abhängen

Teaser KLA DILLENBURG: +++ In der Fußball-A-Liga Dillenburg gibt es stehen etliche Duelle bevor, in denen es für die einen darum geht, in der Tabelle einen Rückstand auf den Gegner aufzuholen +++

Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg gibt es am Samstag und am Sonntag etliche Duelle, in denen es für die einen darum geht, in der Tabelle einen Rückstand auf den Gegner massiv zu verkürzen oder sogar aufzuholen, und in denen es für die anderen darum geht, ihre Verfolger abzuhängen. Diese Konstellation gilt sowohl für den Kampf um Rang zwei als auch für den Kampf um den Klassenerhalt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

