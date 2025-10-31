A-Liga: Vom Dranbleiben und Abhängen

Dillenburg. In der Fußball-A-Liga Dillenburg gibt es am Samstag und am Sonntag etliche Duelle, in denen es für die einen darum geht, in der Tabelle einen Rückstand auf den Gegner massiv zu verkürzen oder sogar aufzuholen, und in denen es für die anderen darum geht, ihre Verfolger abzuhängen. Diese Konstellation gilt sowohl für den Kampf um Rang zwei als auch für den Kampf um den Klassenerhalt.