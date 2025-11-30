A-Liga: Viktoria bleibt weiter in Verfolgerposition

Mit einem 2:0-Erfolg über den FSV Groß-Zimmern bleibt Viktoria Dieburg in der Kreisliga A Dieburg auf Platz drei und Anwärter auf den Aufstieg. Bereits nach elf Minuten erzielte David Lang die Führung. Im weiteren Spielverlauf erwies sich Groß-Zimmern als starker Gegner und setzte Dieburg unter Druck. Mit dem zweiten Treffer durch Hasan Salo (67./Foulelfmeter) war die Partie allerdings entschieden. Die Partie des Aufstiegsanwärter TSV Klein-Umstadt gegen SV Heubach fiel aufgrund der Platzverhältnisse aus.

SV Sickenhofen – FSV Spachbrücken 4:0 (0:0). Tore: 1:0 Scheuermann (47.), 2:0 Schmidt-Koch (51.), 3:0 Corso (63.), 4:0 Teuchner (85.).

SG Klingen – TSV Richen 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Zeitler (20.), 0:2 Schütz (43.), 0:3, 0:4 Stecher (56., 75.).

FC Germania Ober-Roden II – SV Münster II 5:1 (1:0). Tore: 1:0 Hesse (38.), 2:0 Zummack (50.), 3:0, 4:1 Schwaar (55., 76.), 3:1 An Huef (62.), 5:1 Spakovskij (90.).