A-Liga: Vier Treffer von Deanovic

Kreis Groß-Gerau. Das war deutlich: Vor großer Kulisse mit rund 200 Zuschauern hat sich der SV 07 Nauheim in der A-Liga zuhause mit 7:0 überraschend klar im Verfolgerduell gegen die SKV Mörfelden durchgesetzt und schob sich in der Tabelle auf Platz vier vor. Mörfelden hat dagegen den Sprung auf Rang zwei verpasst und fiel an die fünfte Position zurück. Dafür ist Hellas Rüsselsheim auf Platz drei vorgerückt, hat das zweite Verfolgerduell am Donnerstag mit 3:1 gegen Dornheim für sich entschieden.

"Da hat viel gepasst bei uns. Wir haben gut angefangen. Einstellung und Laufbereitschaft haben gestimmt. Wir konnten immer Nadelstiche setzen und unsere Chancen nutzen", freute sich SV 07-Spielertrainer Alex Stumm über einen tollen Abend, zu dem er selbst fünf Torvorlagen beisteuerte. Bärenstark Pascal Deanovic: Erst traf er zum 3:0, dann gelang ihm in der zweiten Halbzeit in nur sieben Minuten ein Hattrick.

"Das war mit Abstand das beste Spiel von uns in dieser Saison", meinte Hellas-Coach Theo Symeonakis begeistert. Raffael Baumgärtner erzielte alle drei Tore. Allerdings war die Partie lange umkämpft. Obwohl die Dornheimer bereits in der 37. Minute in Unterzahl gerieten, lieferten sie Hellas „einen offenen Schlagabtausch“, wie Symeonakis meinte. Baumgärtner machter aber in den letzten zehn Minuten mit einem Doppelschlag alles klar.

Tore: 1:0 Baumgärtner (39.), 1:1 Astheimer (44.), 2:1, 3:1 beide Baumgärtner (81., 83.). Gelb-Rot: Geiser (SG/37.).

B-Liga: Kampflos kam die SKG Stockstadt im Spitzenfeld der B-Liga zu drei Punkten am Donnerstag, da der SV 07 Geinsheim II wegen Spielermangel absagte.

Auf Platz drei musste sich der TV Crumstadt bereits am Dienstag gegen den TSV Goddelau II mit einem 2:2 (1:2)-Unentschieden begnügen. Dabei gelang Yannick Tron erst in der Schlussminute nach einem langen Einwurf von Lukas Ballweg noch der Ausgleich. Wie Trainer Bastian Heist sagte, „haben wir aus unserer Überlegenheit kein Kapital geschlagen. Nach dem 0:2 sind wir aber noch zurückgekommen.“

Tore: 0:1 Heckmann (19.), 0:2 Hess (29.), 1:2 Conrad (45.), 2:2 Tron (90.).





