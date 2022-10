A-Liga: Vielbrunn stolpert fast gegen Aufsteiger Mutiger TSV Sensbachtal verlangt KSG alles ab, kann Führung aber nicht halten +++ Hetzbach überzeugt

KSG Rai-Breitenbach – FSV Erbach 1:1 (0:0). Rai-Breitenbach kam nur schwer ins Spiel, vergab in der ersten Hälfte etliche Chancen. Wilson Machado Parol (52.) brachte die FSV Erbach in Führung. Danach liefen die Platzherren auf vollen Touren: Christian Koch besaß drei gute Chancen, Salih Atmaca versemmelte eine Gelegenheit, und Max Schultis vergab eine hundertprozentige Chance. Immerhin: Kurz vor Schluss belohnte Marc Giegerich (89.) den hohen Aufwand der KSG Rai-Breitenbach mit dem Ausgleich.

KSG Vielbrunn – TSV Sensbachtal 3:2 (0:1). Zur Halbzeit führte der mutige Gast durch das Tor von Marcel Baumann (32.) mit 1:0. Im gleichen Zeitraum vergab Vielbrunn viele Torgelegenheiten, teils hochkarätig, und ging mit einem Rückstand in die Pause. Deutlich konsequenter in der Chancenverwertung war Vielbrunn in Durchgang zwei: Ein Doppelschlag von Sebastian Hanatschek (65., 74.) sowie das Tor von Esref Bayik (83.) stellten die Weichen auf Heimsieg. Daran änderte auch der Anschlusstreffer von Bugra Kocahal (85.) nichts mehr.

TSV Hainstadt – TSV Seckmauern II 3:3 (0:3). Der Gast legte los wie die Feuerwehr: „Man hatte den Eindruck, die laufen uns in Grund und Boden“, zeigte sich Bernd Büchner von der Vorstellung der Gäste beeindruckt, die zur Pause durch die Tore von Dennis Calis (30., 40.) und Ruzhdi Tasholli (35.) mit 3:0 führten. Als Seckmauern in der zweiten Hälfte versuchte, das Ergebnis zu verwalten, ging der Schuss nach hinten los. Eray Koyuncu (50.) und Waios Floros (72., 76., Foulelfmeter) egalisierten noch für immer bessere Hainstädter. Das Glück half auch noch mit, denn der Gast traf bei seinen Kontern noch zweimal das Aluminiumgehäuse.

SG Bad König/Zell – SG Sandbach II 4:0 (3:0). Die Kurstädter kommen immer besser in Form. Sandbachs A-Liga-Formation besaß in der ersten Hälfte in Zell keine einzige nennenswerte Torchance, weil die Bad Königer sehr hoch pressten und so für einen deutlichen Verlauf sorgten. Sercan Sezek (17.), Wladimir Jakovenko (24.) sowie Dennis Tschesnokow (32.) schossen schon zur Halbzeit eine beruhigende 3:0-Führung heraus. Mit dem 4:0 durch Nino Lorei (65.) legte Bad König sehr früh den Deckel auf die Begegnung. „Ja, wir hätten vielleicht noch höher führen müssen, dafür haben wir aber auch in Hälfte zwei keine Gästechance zugelassen“, kommentierte Timo Sauer (SG).