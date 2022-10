A-Liga: VfR baut Vorsprung aus Primus Groß-Gerau II nun sechs Zähler vor Dornheim und Königstädten

GROSS-GERAU . Weiter ungeschlagen und die Tabellenführung noch ausgebaut: Die A-Liga-Fußballer des VfR Groß-Gerau II liegen nach ihrem 7:1-Kantersieg über den SV Raunheim schon sechs Zähler vor der SG Dornheim, die in Gernsheim nicht über ein 1:1 hinaus kam. Alemannia Königstädten (7:0 gegen Dersim II) konnte auf Platz drei mit der SG punktgleich ziehen.

VfR Groß-Gerau II – SV 07 Raunheim 7:1 (2:1). „Wir hätten das früher entscheiden können und müssen zur Halbzeit 4:1 oder 5:1 führen“, sah VfR-Coach Dylan Weijten seine Elf gute Chancen vergeben vor der Pause. „Danach kamen wir nicht so gut rein, und Raunheim hat Druck gemacht.“ Doch nach dem 3:1 von Laurenz Kerstan zog der Spitzenreiter den stark ersatzgeschwächten Gästen davon.

Tore: 1:0, 2:0 Mahmoud (13., 25.), 2:1 Schmidt (45.+1), 3:1 Kerstan (63.), 4:1 Bender (66.), 5:1 Kerstan (73.), 6:1 Djawi (81.), 7:1 Stein (90.).

Concordia Gernsheim – SG Dornheim 1:1 (0:0). In der letzten Minute sorgte Hasan Erkek nach einem Freistoß von Pascal Sattler noch für den umjubelten Dornheimer Ausgleich. „Das war schon glücklich so spät“, musste Günther Veith von der SG einräumen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte es Gernsheim vor rund 100 Zuschauern versäumt, die 1:0-Führung durch Niklas Lindner auszubauen. Chancen waren da. Eine der besten setzte Vincent Schuster an den Außenpfosten.

Tore: 0:1 Lindner (65.), 1:1 Erkek (90.).

Alemannia Königstädten – Dersim Rüsselsheim II 7:0 (1:0). „Das hätte auch deutlicher ausgehen können“, fand Jochen Weller von der Alemannia. Doch scheiterte sein Team mehrfach am bärenstarken Dersim-Keeper Cenk Celik, der bis zur Pause nur ein Gegentor zuließ. Amer Lukac schraubte den Königstädter Sieg gegen Ende mit einem Hattrick nach oben.

Tore: 1:0 Paul Weller (19.), 2:0 Liefke (60.), 3:0 Symmank (76.), 4:0, 5:0, 6:0 Lukac (84., 85., 88.), 7:0 Öner (90.).

SKV Büttelborn II – Germania Gustavsburg 8:0 (3:0). „Eine eindeutige Sache. Da wäre auch ein zweistelliges Ergebnis möglich gewesen“, sagte SKV-Pressesprecher Ulrich Rein. Der starke Tim Lorenz sorgte im Alleingang für eine 4:0-Führung.

Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Lorenz (11., 20., 25., 61.), 5:0 Kissel (65.), 6:0 Alomerovic (74.), 7:0 Bender (80.), 8:0 Schmidt (87.).

SV Klein-Gerau – SKG Walldorf 3:8 (1:5). Trotz des klaren Ergebnisses musste SKG-Trainer Hakim Azougagh Schwächen im Abschluss bemängeln: „Seit ich Fußball spiele, habe ich mit einer Mannschaft noch nie so viele hundertprozentige Chancen versemmelt wie diesmal.“