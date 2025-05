A-Liga: VfL Weidenhausen ist am Ziel seiner Träume

Marburg-Biedenkopf. Dreimal ist Weidenhäuser Recht! Nach drei dritten Plätzen in Serie und einer Saison mit drei Trainern feiert der VfL Weidenhausen die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf. Keine Frage, dass das entscheidende Match gegen die SG Dautphetal mit 3:0 gewonnen wurde. Durch drei Tore von Adil Ibrovic! In die Relegation geht die SG Nordkreis. Die ihrerseits bei der SG Wommelshausen/Dernbach mit 3:1 gewonnen hat.