A-Liga: VfL Michelstadt weiter im Rennen um die Aufstiegsrelegation

Das war ganz klar die Revanche zur 3:5‑Hinrundenniederlage. Der VfL war von Beginn an tonangebend und zielstrebig. Sensbachtal stand kompakt und versuchte, über gelegentliche Konter zum Erfolg zu kommen. Außer zwei Distanzschüssen, die jeweils vom aufmerksamen Leon Gürtler abgewehrt wurden, war nicht viel vom Gast zu sehen. Da war der VfL schon deutlich zwingender: Luka Adrian (16.) und Christopher Hörr (30., Foulelfmeter) schossen den vehementer auftretenden VfL in Front. "Entscheidend war vielleicht, dass uns gleich nach der Pause durch Christopher Hörr (52.) das dritte Tor gelang", kommentierte Holger Sievers (VfL). In der Folgezeit scheiterte Fabian Hörr mehrmals am glänzend parierenden Gästeschlussmann Colin Katmowski, ehe wieder Bruder Christopher (77.) mit dem 4:0 alles klarmachte. Ein Abstauber von Luca Adrian (83.) und eine schöne Einzelleistung von Fabian Hörr (90.) machten das halbe Dutzend voll. Der Ehrentreffer fiel durch Marcel Baumann (90.).